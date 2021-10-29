Что будет с вакцинацией в «ДНР»: важные моменты

Одна из основных причин массовости и летальности нынешней волны ковид в «ДНР» – это отсутствие рациональной программы вакцинации. С начала года в Донбасс из России в два этапа поступило около 400 тыс. доз препаратов.

Очевидно, что нынешний пик связан с перерывом в полгода между прибытием препарата: сейчас болеют и умирают, в основном, те, кто не смог привиться весной и летом. Сейчас «минздрав «ДНР» ожидает поставку вакцин в ноябре. Но это уже никак не повлияет на нынешнюю катастрофу, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Но стоит поумерить оптимизм по поводу поставки вакцин. Есть информация о том, что в РФ под угрозой планы о массовой вакцинации населения во время так называемых «ковикул» — ковидных каникул. В Санкт-Петербурге на складах закончилась вакцина «Спутник Лайт». «Вакцины «Спутник Лайт» сегодня на складах нет», — пишет паблик.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО нашли виновных в развале инфраструктуры и это не Украина.