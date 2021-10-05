В России на учениях столкнулись ЗПРК «Тунгуска» и БМП — 2 — пострадавших выносили на руках

​В России во время учений ЗПРК «Тунгуска» наехал на БМП — 2, в результате аварии военнослужащие получили травмы.

Очередные военные

учения в России завершились ЧП. Несколько военнослужащих получили травмы в результате

столкновения ЗПРК «Тунгуска» и БМП — 2.

Кадрыпубликует Телеграм-канал «Украинский Диалог».

По

предварительной информации, инцидент произошел из-за потери пространственной

ориентировки экипажем одной из машин.

На кадрах

видно, что один из пострадавших не смог самостоятельно передвигаться. Сослуживцам

пришлось нести его до боевой машины на руках. При этом ситуация вызвала улыбку у

другого военного, который попал в камеру.

Как сообщалось

ранее, РФ, запугивая Запад новейшим кибервооружением, решила продемонстрировать

свою мощь во время военных учений. Силовики впервыеприменилина полигоне

роботизированные комплексы и новейшие дроны.

Кроме этого, под

прикрытием учений «Запад — 2021» РФразворачивалавойска на

стратегических направлениях и передислоцировала на территорию Беларуси большое

количество боевой техники. Примечательно, что вооружение стали доставлять за

несколько месяцев до начала военных мероприятий.

Кроме этого, Кремль

решил привлечь Армению к учениям «Запад — 2021». Известно, что

военные «репетировали» войну в Нагорном Карабахе.

По материалам: Диалог