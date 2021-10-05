Общество

В Одессе отчим-педофил насиловал 7-летнего ребенка

Photo of Admin Admin Send an email 55 минут ago
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В Одессе отчим-педофил насиловал 7-летнего ребенка

В Одессе задержали мужчин по подозрению в изнасиловании 7-летней падчерицы. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Так, когда мать ребенка была на работе, отчим вступал в половые отношения с девочкой. Изнасилование происходило неоднократно, пока 7-летняя девочка не рассказала обо всем бабушке.

В рамках досудебного расследования правоохранители провели ряд экспертиз, выводы которых прямо указали на причастность мужчины к преступлению. Правоохранители задержали 36-летнего мужчину.

Следователи полиции объявили правонарушителю подозрение по части 4 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, злоумышленнику грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

В Одессе отчим-педофил насиловал 7-летнего ребенка

Читайте также, в Херсонской области уголовник изнасиловал 12-летнюю девочку. По дикому стечению обстоятельств оказалось, что это сожитель ее бабушки, полицейские всю ночь искали ребенка: прочесывали улицы населенного пункта и перекрыли дороги между близлежащими селами. 

Кроме того, в Закарпатской области трое подростков в возрасте 14 и 15 лет изнасиловали 14-летнюю девочку. Теперь парням грозит до 12 лет лишения свободы, правоохранители начали уголовное производство по  ч. 3 ст. 152 УКУ, за изнасилование школьникам грозит до 12 лет лишения свободы.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 55 минут ago
0 0 1 минута чтения
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Admin

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