Инженеры показали самый быстрый в мире одноколесный электробайк «Veteran Sherman»

Моноколесо, которое назвали Veteran Sherman, может развивать рекордную скорость, а одного заряда аккумулятора хватит ему на 206 км пути.

Одноколесный электрический велосипед имеет

снаряженную массу всего 35 кг. При этом максимальная скорость, которую он

развивает, рекордна для такого типа транспортных средств и составляет 72

километра в час.

Об этом сообщает интернет-ресурс interestingengineering.com.

Пробежимся еще по техническим характеристикам моноколеса, ведь они у него по-настоящему внушительные. Кроме весьма мощного электродвигателя на 2,5 кВт, одноколесный байк оснащен самой мощной аккумуляторной батареей из всех, которые устанавливаются на подобные транспортные средства. Ее емкость составляет 3,2 киловатт-часа.

Чтобы полностью зарядить аккумулятор, достаточно 8 часов. Если вы поставите моноколесо на зарядку перед сном, то утром в вашем распоряжении будет транспорт, готовый везти вас в другой конец города, ведь в зависимости от стиля движения полного заряда батареи хватит, чтобы проехать на монобайке 206 километров.

За все хорошее, как известно, нужно хорошо заплатить. Моноколесо Veteran Sherman не является исключением. В Украине такой транспорт можно купить за 80 тысяч гривен, к тому же в комплект с байком вам обязательно посоветуют приобрести соответствующую экипировку – наколенники, налокотники и шлем.

Управление «Ветераном Шерманом» осуществляется с помощью мобильных приложений. Доступны они и для владельцев Android-гаджетов, и для пользователей смартфонов с «яблочной» iOS. Приложение сможет настроить монобайк: установить лимит скорости, а также включить фару или подать при необходимости звуковой сигнал встроенным клаксоном. Кроме этого, на экране смартфона пользователь будет видеть текущую скорость и расстояние, энергоэффективность и нагрузку на двигатель, а также уровень заряда аккумулятора.

Ранее Диалог.UAинформировал

своих читателей о том, что швейцарские инженеры побили рекорд Tesla, создав зарядку ультрабыструю для электрокаров.

Также мы писали, как французский

Citroen планирует завоевать городские дороги будущего своими беспилотными

транспортами.

По материалам: Диалог