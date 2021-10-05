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Инженеры показали самый быстрый в мире одноколесный электробайк «Veteran Sherman»

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Моноколесо, которое назвали Veteran Sherman, может развивать рекордную скорость, а одного заряда аккумулятора хватит ему на 206 км пути.

Инженеры показали самый быстрый в мире одноколесный электробайк "Veteran Sherman"Инженеры показали самый быстрый в мире одноколесный электробайк "Veteran Sherman"

Одноколесный электрический велосипед имеет
снаряженную массу всего 35 кг. При этом максимальная скорость, которую он
развивает, рекордна для такого типа транспортных средств и составляет 72
километра в час.

Об этом сообщает интернет-ресурс interestingengineering.com.

Инженеры показали самый быстрый в мире одноколесный электробайк "Veteran Sherman"Инженеры показали самый быстрый в мире одноколесный электробайк "Veteran Sherman"

Пробежимся еще по техническим характеристикам моноколеса, ведь они у него по-настоящему внушительные. Кроме весьма мощного электродвигателя на 2,5 кВт, одноколесный байк оснащен самой мощной аккумуляторной батареей из всех, которые устанавливаются на подобные транспортные средства. Ее емкость составляет 3,2 киловатт-часа.

Чтобы полностью зарядить аккумулятор, достаточно 8 часов. Если вы поставите моноколесо на зарядку перед сном, то утром в вашем распоряжении будет транспорт, готовый везти вас в другой конец города, ведь в зависимости от стиля движения полного заряда батареи хватит, чтобы проехать на монобайке 206 километров.

За все хорошее, как известно, нужно хорошо заплатить. Моноколесо Veteran Sherman не является исключением. В Украине такой транспорт можно купить за 80 тысяч гривен, к тому же в комплект с байком вам обязательно посоветуют приобрести соответствующую экипировку – наколенники, налокотники и шлем.

Управление «Ветераном Шерманом» осуществляется с помощью мобильных приложений. Доступны они и для владельцев Android-гаджетов, и для пользователей смартфонов с «яблочной» iOS. Приложение сможет настроить монобайк: установить лимит скорости, а также включить фару или подать при необходимости звуковой сигнал встроенным клаксоном. Кроме этого, на экране смартфона пользователь будет видеть текущую скорость и расстояние, энергоэффективность и нагрузку на двигатель, а также уровень заряда аккумулятора.

Ранее Диалог.UAинформировал
своих читателей о том, что швейцарские инженеры побили рекорд Tesla, создав зарядку ультрабыструю для электрокаров.

Также мы писали, как французский
Citroen планирует завоевать городские дороги будущего своими беспилотными
транспортами.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 60 минут ago
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