Бешеный ветер и гигантские волны: ученые впервые заглянули в центр океанического урагана
С помощью морского дрона ученые смогли взглянуть на центр урагана «Сэм», который сейчас бушует в Атлантическом океане.
В настоящее время урагану «Сэм» присвоена уже 4-я
категория. Это значит, что скорость ветра внутри этой бури составляет от 210 до
250 километров в час. К счастью, этот тропический ураган не приблизится к
берегу, оставшись исключительно морским штормом. С помощью Saildrone Explorer
SD 1045, морского дрона, ученым впервые посчастливилось увидеть, что же
происходит внутри этого природного явления.
В пресс-релизе Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanicand Atmospheric Administration, NOAA) отмечается, что морской роботизированный аппарат Saildrone Explorer SD 1045 был направлен к центру тропического урагана «Сэм». Там дрон был вынужден противостоять ветру, скорость которого достигала 193 км/час, а также океанским волнам высотой в 15 метров.
Во время своего путешествия аппарат собрал ряд
важнейших научных данных, а также позволил ученым по-новому взглянуть на одну
из самых разрушительных природных стихий на нашей планете.
Подобные морские дроны разрабатывает и производит
американская компания Saildrone Inc. С помощью данных аппаратов NOAA пытается
получить больше информации о том, что же происходит внутри океанических
ураганов. Кроме этого, дроны компании Saildrone начали использоваться для наблюдений
за океанской поверхностью и предоставления синоптикам ценных данных. На основе
их создаются более точные компьютерные модели прогнозирования погодных условий.
Кроме всего прочего, не так давно группа ученых из
NOAA совместно с исследователями из Университета Джорджии провела испытания
новых беспилотных подводных аппаратов. Предполагается, что эти роботизированные
компактные подлодки будут работать в тандеме с «надводными» дронами,
обеспечивая ученых информацией о состоянии океана от его поверхности до самого
дна в период ураганов.
Не так давно Диалог.UA информировал
о том, что Земля стала намного тусклее, чем еще два десятилетия назад.
Также ранее мы писали
о роботе, «преследующем» людей, который был создан компанией Amazon.
По материалам: Диалог