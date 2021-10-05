Бешеный ветер и гигантские волны: ученые впервые заглянули в центр океанического урагана

С помощью морского дрона ученые смогли взглянуть на центр урагана «Сэм», который сейчас бушует в Атлантическом океане.

В настоящее время урагану «Сэм» присвоена уже 4-я

категория. Это значит, что скорость ветра внутри этой бури составляет от 210 до

250 километров в час. К счастью, этот тропический ураган не приблизится к

берегу, оставшись исключительно морским штормом. С помощью Saildrone Explorer

SD 1045, морского дрона, ученым впервые посчастливилось увидеть, что же

происходит внутри этого природного явления.

В пресс-релизе Национального управления океанических и атмосферных исследований США (National Oceanicand Atmospheric Administration, NOAA) отмечается, что морской роботизированный аппарат Saildrone Explorer SD 1045 был направлен к центру тропического урагана «Сэм». Там дрон был вынужден противостоять ветру, скорость которого достигала 193 км/час, а также океанским волнам высотой в 15 метров.

Во время своего путешествия аппарат собрал ряд

важнейших научных данных, а также позволил ученым по-новому взглянуть на одну

из самых разрушительных природных стихий на нашей планете.

Подобные морские дроны разрабатывает и производит

американская компания Saildrone Inc. С помощью данных аппаратов NOAA пытается

получить больше информации о том, что же происходит внутри океанических

ураганов. Кроме этого, дроны компании Saildrone начали использоваться для наблюдений

за океанской поверхностью и предоставления синоптикам ценных данных. На основе

их создаются более точные компьютерные модели прогнозирования погодных условий.

Кроме всего прочего, не так давно группа ученых из

NOAA совместно с исследователями из Университета Джорджии провела испытания

новых беспилотных подводных аппаратов. Предполагается, что эти роботизированные

компактные подлодки будут работать в тандеме с «надводными» дронами,

обеспечивая ученых информацией о состоянии океана от его поверхности до самого

дна в период ураганов.

Не так давно Диалог.UA информировал

о том, что Земля стала намного тусклее, чем еще два десятилетия назад.

Также ранее мы писали

о роботе, «преследующем» людей, который был создан компанией Amazon.

По материалам: Диалог