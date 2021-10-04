Общество

Заморозки наступают: в Украине ночью на почве и местами в воздухе ожидается до −5 °С

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Ночью 5октября всеверных ицентральных областях, 6-7 октября практически повсей территории Украины (кроме Закарпатья июга) наповерхности почвы иместами ввоздухе ожидаются заморозки −5…0 °С.Объявлен первый уровень опасности, «желтый».

Заморозки наступают: в Украине ночью на почве и местами в воздухе ожидается до −5 °С

©Геннадий Жинков| Синьхуа

Заморозки— понижение температуры ниже 0°Снапочве или вприземном слое воздуха вечером или ночью при положительной температуре днем. Данное явление опасно для растений, сельхозкультур.

Рекомендуется защитить посевы, садовые культуры спомощью подручных средств. Использовать можно полимерную пленку, солому, нетканные материалы.

Заморозки наступают: в Украине ночью на почве и местами в воздухе ожидается до −5 °С

©Геннадий Жинков| Синьхуа

По материалам: Gismeteo

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