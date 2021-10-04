Общество
Погода в Украине 5 октября: переменная облачность, без осадков
Вовторник, 5октября, вУкраине ожидается переменная облачность, существенных осадков непрогнозируется. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-11м/с, порывы до15м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +4…+10 °С, днем температура воздуха составит +13…+15 °С.
Назападе температура воздуха составит +7…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +15…+21 °С.
Ввосточной части ночью ожидается +6…+8 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+14 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +7…+10 °С, днем воздух прогреется до+15…+17 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo