Общество

Погода в Украине 5 октября: переменная облачность, без осадков

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Вовторник, 5октября, вУкраине ожидается переменная облачность, существенных осадков непрогнозируется. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-11м/с, порывы до15м/с.

Погода в Украине 5 октября: переменная облачность, без осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +4…+10 °С, днем температура воздуха составит +13…+15 °С.

Назападе температура воздуха составит +7…+14 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +15…+21 °С.

Ввосточной части ночью ожидается +6…+8 °С, днем температура воздуха поднимется до+13…+14 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +7…+10 °С, днем воздух прогреется до+15…+17 °С.

Погода в Украине 5 октября: переменная облачность, без осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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