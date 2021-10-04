«Никто не сможет вас защитить», – президент Алиев красноречиво призвал Армению отказаться от реванша

«Мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя», – предупредил президент Азербайджана, говоря о возможных провокациях со стороны Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению отказаться от попыток реванша и пообещал жестко пресекать любые провокационные шаги с армянской стороны.

Заявление лидера во время церемонии поднятия флага страны в поселке Суговушан Тертерского района, освобожденного от армянской оккупации год назад, звучало весьма убедительно, передает «Интерфакс Азербайджан».

«Не раздражайте нас, ведите себя хорошо. Если будете вести себя хорошо, то сможете жить спокойно», — начал Алиев.

В противном случае президент пообещал дать противнику жесткий ответ, отметив, что Армении никто не сможет помочь.

«Если же против нас снова будет какая-либо провокация, заявление или действие, мы сломаем вам голову, ни на кого не глядя. Никто не сможет вас защитить», — предупредил лидер.

Политик также поблагодарил азербайджанский народ за то, что он сплотился в период войны.

Стоит отметить, что разгром Армении в Нагорном Карабахе стал громкой «пощечиной» Кремлю. Турция открыто поддержала своего союзника Азербайджан и вернула территории, которые по закону должны находиться под контролем Баку.

Сообщалось, чтоАлиевнедоволен учениями иранских войск вблизи общего рубежа. По его мнению, такие маневры со стороны Ирана возле Карабаха стали неожиданными.

Эксперт считает, чтоРоссия устроила учения ОДКБ в Армении, чтобы таким способом передать «месседж «Турции и Азербайджану».

А иранский журналист Хоссейн Далирианугрожает Азербайджану и Турции в случае начала конфронтации с его страной.

По материалам: Диалог