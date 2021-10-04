Китай разработал «копию» ЗРК «С-300», которая может вести огонь одновременно по наземным и надводным целям

​Первая презентация этого комплекса состоялась еще 3 года назад, однако на эту разработку до сих пор не нашлось покупателей.

В КНР сегодня, 28 сентября, открылся

аэрокосмический салон Airshow China 2021, который продлится до 3 октября 2021

года. Одним из экспонатов этой выставки является тактический ракетный комплекс (ТРК)

китайской разработки WS-600L.

Об этом сообщает интернет-ресурс dambiev.livejournal.com.

Известно, что данный комплекс имеет максимальную дальность

поражения до 290 километров. Одна из особенностей WS-600L заключается в том,

что данный ТРК может вести ракетный огонь и по наземным, и по надводным целям

противника. Также отмечается, что по желанию заказчика тактический ракетный

комплекс может получить «контейнерное» исполнение.

По сути такой комплекс со всеми его

характеристиками, а главное, возможностью одновременно стрелять как по

сухопутным, так и по морским целям весьма перспективная разработка, которая

должна иметь многочисленных покупателей. Однако на деле выходит странный

парадокс: китайцы до сих пор не нашли ни одного желающего приобрести свой WS-600L.

Скажем больше, данный ТРК не заинтересовал даже армию КНР, хотя, казалось бы,

что подобное оружие должно стать идеальным для организации «зоны закрытого

доступа» на море.

Первая презентация WS-600L состоялась еще в

ноябре 2018 года, на той же аэрокосмической выставке China Airshow. Уже тогда

эксперты подметили, что внешне комплекс очень похож на зенитно-ракетную систему

среднего радиуса действия «С-300», которую разработали и приняли на вооружения в

СССР еще в 1979 году. Ну или же на китайскую лицензионную копию «трехсотого» HQ-9.

Все подробности и детали истории разработки ракетного

комплекса WS-600L в открытом доступе отсутствуют, поэтому вполне резонно

допустить, что его разработчики из компании Sichuan Academy of Aerospace

Technology вели свои работы чисто в порядке инициативы, без отдельного заказа

от представителей НОАК – Народно-освободительной армии Китая.

Как бы там ни было, но уже 3 года ракетный комплекс

WS-600L остается исключительно выставочным экспонатом. Похоже, что даже в КНР

не верят в возможности «копии копии».

Ранее Диалог.UA сообщал, что Северная

Корея выпустила неопознанный снаряд по Японскому морю.

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США списали почти два десятка стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.

По материалам: Диалог