Китай разработал «копию» ЗРК «С-300», которая может вести огонь одновременно по наземным и надводным целям
Первая презентация этого комплекса состоялась еще 3 года назад, однако на эту разработку до сих пор не нашлось покупателей.
В КНР сегодня, 28 сентября, открылся
аэрокосмический салон Airshow China 2021, который продлится до 3 октября 2021
года. Одним из экспонатов этой выставки является тактический ракетный комплекс (ТРК)
китайской разработки WS-600L.
Об этом сообщает интернет-ресурс dambiev.livejournal.com.
Известно, что данный комплекс имеет максимальную дальность
поражения до 290 километров. Одна из особенностей WS-600L заключается в том,
что данный ТРК может вести ракетный огонь и по наземным, и по надводным целям
противника. Также отмечается, что по желанию заказчика тактический ракетный
комплекс может получить «контейнерное» исполнение.
По сути такой комплекс со всеми его
характеристиками, а главное, возможностью одновременно стрелять как по
сухопутным, так и по морским целям весьма перспективная разработка, которая
должна иметь многочисленных покупателей. Однако на деле выходит странный
парадокс: китайцы до сих пор не нашли ни одного желающего приобрести свой WS-600L.
Скажем больше, данный ТРК не заинтересовал даже армию КНР, хотя, казалось бы,
что подобное оружие должно стать идеальным для организации «зоны закрытого
доступа» на море.
Первая презентация WS-600L состоялась еще в
ноябре 2018 года, на той же аэрокосмической выставке China Airshow. Уже тогда
эксперты подметили, что внешне комплекс очень похож на зенитно-ракетную систему
среднего радиуса действия «С-300», которую разработали и приняли на вооружения в
СССР еще в 1979 году. Ну или же на китайскую лицензионную копию «трехсотого» HQ-9.
Все подробности и детали истории разработки ракетного
комплекса WS-600L в открытом доступе отсутствуют, поэтому вполне резонно
допустить, что его разработчики из компании Sichuan Academy of Aerospace
Technology вели свои работы чисто в порядке инициативы, без отдельного заказа
от представителей НОАК – Народно-освободительной армии Китая.
Как бы там ни было, но уже 3 года ракетный комплекс
WS-600L остается исключительно выставочным экспонатом. Похоже, что даже в КНР
не верят в возможности «копии копии».
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По материалам: Диалог