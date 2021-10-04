Общество

Французский Citroen показал концепт беспилотной платформы для города

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты ago
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Проект предусматривает применение платформ со сферическими колесами, на которые всего за 10 секунд можно установить пассажирский модуль.

Французский Citroen показал концепт беспилотной платформы для городаФранцузский Citroen показал концепт беспилотной платформы для города

Французский автомобильный бренд Citroen в
сотрудничестве с компаниями JCDecaux и Accor представил новый концепт
беспилотного городского транспорта будущего. В основу этого проекта, поучившего
название CAMV (Citroen Autonomous Mobility Vision), была положена
электрическая платформа, на которую довольно быстро можно установить
разнотипные модули.

Об этом автопроизводитель написал на ресурсе int-media.citroen.com.

Как отмечается в материале, платформа Citroen Skate может двигаться в различных направлениях, не поворачивая колеса. Это стало возможно благодаря усовершенствованным сферическими концептуальным шинам Goodyear Eagle 360, которые впервые были представлены широкой публике на Женевском автосалоне еще в 2016 году.

Французский Citroen показал концепт беспилотной платформы для городаФранцузский Citroen показал концепт беспилотной платформы для города

Беспилотное транспортное средство имеет габаритные размеры 2600 x 1600 x 510 миллиметров и оснащается электрической силовой установкой. Движение и его безопасность транспорту обеспечит система автономного вождения V уровня. Предполагается, что передвигаться транспорт будущего будет по специально отведенной для него полосе. Максимальная скорость CAMV составит 25 км/час.

В настоящее время для этого проекта инженеры Citroen подготовили сразу 3 варианта модулей.

Первый из них, получивший название Sofitel En Voyage Pod, предназначается для поездок 2-3 пассажиров и перевозки их багажа. Эта версия считается люксовой из-за роскошной отделки интерьера, встроенного бара с напитками и закусками, современной мультимедийной системы и беспроводных зарядок для электронных девайсов.

Еще один модуль, названный Pullman Power Fitness Pod, представляет собой одноместную капсулу для занятий спортом прямо во время поездок. Внутри его размещены компактные тренажеры и система «цифрового тренера». Кстати, работая на тренажерах, пассажир кроме всего прочего еще и подзаряжает аккумуляторы транспорта.

Третий модуль JCDecaux City Provider по сути является аналогом городского такси. Максимальная вместимость такого транспорта – 5 человек. В салоне присутствует мультимедиа, 2 интерактивных монитора и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Ранее Диалог.UA сообщал,
что инженеры создали «электроАЗС», которая способна полностью
зарядить батареи электрокара за 15 минут.

Также мы писали о
том, как американские ученые по заказу военных разработают устройство для
«промывки мозгов».

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 33 минуты ago
0 0 1 минута чтения
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