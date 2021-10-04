Французский Citroen показал концепт беспилотной платформы для города

Проект предусматривает применение платформ со сферическими колесами, на которые всего за 10 секунд можно установить пассажирский модуль.

Французский автомобильный бренд Citroen в

сотрудничестве с компаниями JCDecaux и Accor представил новый концепт

беспилотного городского транспорта будущего. В основу этого проекта, поучившего

название CAMV (Citroen Autonomous Mobility Vision), была положена

электрическая платформа, на которую довольно быстро можно установить

разнотипные модули.

Об этом автопроизводитель написал на ресурсе int-media.citroen.com.

Как отмечается в материале, платформа Citroen Skate может двигаться в различных направлениях, не поворачивая колеса. Это стало возможно благодаря усовершенствованным сферическими концептуальным шинам Goodyear Eagle 360, которые впервые были представлены широкой публике на Женевском автосалоне еще в 2016 году.

Беспилотное транспортное средство имеет габаритные размеры 2600 x 1600 x 510 миллиметров и оснащается электрической силовой установкой. Движение и его безопасность транспорту обеспечит система автономного вождения V уровня. Предполагается, что передвигаться транспорт будущего будет по специально отведенной для него полосе. Максимальная скорость CAMV составит 25 км/час.

В настоящее время для этого проекта инженеры Citroen подготовили сразу 3 варианта модулей.

Первый из них, получивший название Sofitel En Voyage Pod, предназначается для поездок 2-3 пассажиров и перевозки их багажа. Эта версия считается люксовой из-за роскошной отделки интерьера, встроенного бара с напитками и закусками, современной мультимедийной системы и беспроводных зарядок для электронных девайсов.

Еще один модуль, названный Pullman Power Fitness Pod, представляет собой одноместную капсулу для занятий спортом прямо во время поездок. Внутри его размещены компактные тренажеры и система «цифрового тренера». Кстати, работая на тренажерах, пассажир кроме всего прочего еще и подзаряжает аккумуляторы транспорта.

Третий модуль JCDecaux City Provider по сути является аналогом городского такси. Максимальная вместимость такого транспорта – 5 человек. В салоне присутствует мультимедиа, 2 интерактивных монитора и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

Ранее Диалог.UA сообщал,

что инженеры создали «электроАЗС», которая способна полностью

зарядить батареи электрокара за 15 минут.

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По материалам: Диалог