Общество

Украина начинает производство вакцины от COVID-19 — Ляшко озвучил сроки

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В Украине вскоре начнется производство вакцин от гриппа и коронавируса SARS-CoV-1.

Украина начинает производство вакцины от COVID-19 - Ляшко озвучил срокиУкраина начинает производство вакцины от COVID-19 - Ляшко озвучил сроки

Украина в скором времени начнет обеспечивать население вакцинами от гриппа и COVID-19 собственного производства.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 2 октября в Трускавце на собрании партии «Слуга народа». Видео транслировал телеканал «ДОМ», передает Диалог.UA.

Отвечая на вопрос президента о вакцинах, министр сообщил, что в Харькове уже устанавливается оборудование для их производства.

«В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — пообещал Ляшко.

Он уточнил, что также готовится подписание меморандума об инвестициях в сферу производства вакцин. Со слов министра, точные даты будут известны уже к концу нынешнего года.

Какую вакцину от COVID-19 будут производить в Украине, глава Минздрава не уточнил.

Стоит отметить, что на сегодня в Украине население массово прививают от коронавируса несколькими иностранными препаратами, в том числе американо-немецким Pfizer и англо-шведской AstraZeneca. Их эффективность против COVID-19 признана ВОЗ.

Важно отметить, что на данный момент Украину накрыла новая волна коронавируса. 1 октября число новых случаев COVID-19 по стране превысило 12 тысяч. Более того, Украина оказалась на 2-м месте в Европе по суточной смертности среди инфицированных.

Ранее Диалог.UA сообщал, что глава Pfizer спрогнозировал сроки победы над пандемией коронавируса.

Мы также писали, что Минздрав Украины готовит список профессий, для которых будет обязательной прививка от коронавируса.

По материалам: Диалог

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Общество

Украина начинает производство вакцины от COVID-19 — Ляшко озвучил сроки

Photo of Admin Admin Send an email 37 секунд ago
0 0 1 минута чтения

В Украине вскоре начнется производство вакцин от гриппа и коронавируса SARS-CoV-1.

Украина начинает производство вакцины от COVID-19 - Ляшко озвучил срокиУкраина начинает производство вакцины от COVID-19 - Ляшко озвучил сроки

Украина в скором времени начнет обеспечивать население вакцинами от гриппа и COVID-19 собственного производства.

Такое заявление сделал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 2 октября в Трускавце на собрании партии «Слуга народа». Видео транслировал телеканал «ДОМ», передает Диалог.UA.

Отвечая на вопрос президента о вакцинах, министр сообщил, что в Харькове уже устанавливается оборудование для их производства.

«В следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина», — пообещал Ляшко.

Он уточнил, что также готовится подписание меморандума об инвестициях в сферу производства вакцин. Со слов министра, точные даты будут известны уже к концу нынешнего года.

Какую вакцину от COVID-19 будут производить в Украине, глава Минздрава не уточнил.

Стоит отметить, что на сегодня в Украине население массово прививают от коронавируса несколькими иностранными препаратами, в том числе американо-немецким Pfizer и англо-шведской AstraZeneca. Их эффективность против COVID-19 признана ВОЗ.

Важно отметить, что на данный момент Украину накрыла новая волна коронавируса. 1 октября число новых случаев COVID-19 по стране превысило 12 тысяч. Более того, Украина оказалась на 2-м месте в Европе по суточной смертности среди инфицированных.

Ранее Диалог.UA сообщал, что глава Pfizer спрогнозировал сроки победы над пандемией коронавируса.

Мы также писали, что Минздрав Украины готовит список профессий, для которых будет обязательной прививка от коронавируса.

По материалам: Диалог

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