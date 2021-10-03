Ученые обнаружили, что Земля стала намного тусклее, чем еще два десятилетия назад, фото

​Главной причиной уменьшения отражательной способности планеты, по мнению ученых, являются глобальные изменения планетарного климата.

Когда свет от Солнца попадает на Землю, наша

планета отражает почти треть этого излучения назад в космическое пространство.

Однако глобальное потепление вод Мирового океана из-за климатических изменений,

по мнению ученых, существенно снизило планетарную отражательную способность — альбедо.

Об этом сообщает интернет-ресурс forbes.com.

«Падение альбедо стало для нас огромной

неожиданностью, когда мы проанализировали данные за последние три года. Оно

оставалось неизменным почти 17 лет», — сказал Филипп Гуд, исследователь

Технологического института Нью-Джерси.

Изучив спутниковые данные, а также в целом «свечение» нашей планеты, ученые пришли к выводу, что альбедо Земли снизилось на 0,5 %. При

этом большая часть такой информации поступила в распоряжение исследователей за

трехлетний период с 2015 по 2017 гг.

Одной из главных причин потускнения планеты

ученые считают уменьшение общего количества ярких, хорошо отражающих свет

облаков над существенно потеплевшими водами восточной части Тихого океана. Все

это является весьма тревожным для научного сообщества, ведь некоторые климатологи с надеждой полагали,

что наступающее глобальное потепление сможет увеличить количество облаков, а следовательно, и общую отражательную способность Земли, тем самым как бы

помогая сбалансировать складывающуюся ситуацию. Но теперь данные исследования

показывают противоположное: Земля продолжает уверенно двигаться к парниковому

эффекту.

К чему это может привести, долго гадать не надо.

Стоит взглянуть на соседнюю Венеру.

Ранее Диалог.UAсообщал о том, что ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных

батарей, чтобы обеспечить энергией весь мир.

Также мы писали, почему в октябре космические аппараты NASA, которые находятся на Марсе, временно прекратят свою работу.

По материалам: Диалог