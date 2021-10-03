Высокий процент переболевших COVID еще полгода мучится от одного из симптомов – The Guardian
На протяжении нескольких месяцев те, кто перенес ковид, могут страдать от депрессии, задыхаться и испытывать тревожность.
Каждый третий человек, переболевший коронавирусом, испытывает хотя бы один неприятный симптом на протяжении длительного периода, пишетThe Guardian.
Ученые
из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований
(NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC) провели
исследование и выявили, что неприятные симптомы могут проявляться в течение трех — шести
месяцев после выздоровления.
В
качестве испытуемых было более 270 тысяч человек, переболевших коронавирусом в
США.
Результаты исследования показали, что у 37% пациентов спустя 3-6
месяцев был хотя бы один длительный симптом COVID.
Среди них: проблемы с дыханием, абдоминальные
симптомы, усталость, боль, беспокойство или депрессия.
Справка: коронавирусная инфекция (COVID-19) воздействует на различные группы людей в разной степени. У большинства инфицированных болезнь протекает в легкой или средней форме тяжести, и им не требуется госпитализация. Если у больного наблюдаются симптомы тяжелой формы заболевания (затрудненное дыхание или одышка; ощущение сдавленности или боль в грудной клетке; нарушение речи или двигательных функций), следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Ранее врач назвала всеготри симптома, отличающих простуду от COVID-19.
Напомним, врегионы в ближайшие дни планируют завести новейшие американские препараты для лечения COVID-19 «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и «Этесевимаб» (Etesevimab).
По материалам: Диалог