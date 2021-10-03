В Украине ударят заморозки: где сильно похолодает

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине. Они обойдут только большинство западных областей и побережья морей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки:

на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый),

в северо-восточных областях в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый).

В Киевской области 3 октября ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5 и местами и в воздухе 0-2 (I уровень опасности, желтый).

Синоптики обещают, что с 4 октября осадки уйдут и на всей территории будет солнечная и сухая погода. На западе синоптики обещают днем до +20 градусов, а самыми "холодными" областями будут Сумская, Донецкая, Луганская и Харьковская, в которых столбики поднимутся максимум до +11..+14 градусов.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

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По материалам: Подробности