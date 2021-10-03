Как в сказке: принцесса отказалась от денег и монаршего статуса ради любви

Принцесса Японии Мако выходит замуж за простолюдина, хотя это будет стоить ей денег и императорского статуса.

Бракосочетание между принцессой Мако и ее бывшим сокурсником-простолюдином Кэи Комуро станет логичным продолжением их помолвки, состоявшейся четыре года назад.

Об этом сообщаетсяMainichi Shimbun со ссылкой на Управление Императорского двора Японии.

Так, сообщается, что бракосочетание состоится 26 октября.

Предполагается, что пара не станет заниматься церемониальными торжествами, отказавшись от них, а просто «распишется», таким образом официально узаконив свои отношения, и после этого даст краткую пресс-конференцию, где поведает «про свои чувства».

После всех этих событий супруги отправятся в США, где Комуро является сотрудником юридической компании.

Самым же парадоксальным во всей этой истории является то, что в результате свадьбы Мако лишится как титула принцессы, так и денег, от которых решила отказаться — традиционного «подарка» в 150 млн йен от монаршей семьи.

Мако окажется первой женщиной в истории своей страны, которая не получит деньги от семьи после того, как станет женой простолюдина.

Причиной же, по которой это произойдет, как и отказ от церемонии, является то, что большинство жителей Японии не поддерживают принцессу в ее выборе.

Напомним, что в британской королевской семье было принято решение, которое войдет в историю Великобритании:Меган Маркл и принц Гарри перестали быть членами королевского дворца.

Кроме того, ДиалогUA писал, что впервые за 200 лет император Японииотрекся от престола.

А в свой 95-й день рожденияЕлизавета II нарушила давнюю королевскую традицию.

По материалам: Диалог