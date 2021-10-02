Украина предложила Турции поставку двигателей для ее танков и артиллерийских установок

​Ведутся переговоры относительно оснащения турецкой бронетехники харьковскими двигателями «6ТД-2″ и» 6ТД-4″, о которых вспоминают очень редко.

В рамках Международной выставки IDEF-2021, прошедшей 17-20 августа этого года в Турции, на

украинском стенде были выставлены двигатели семейства 6ТД, двумя версиями

которых предлагается оснастить турецкий танк Altay и

САУ Firtina Howitzer.

Об этомтурецкому ресурсу Тurdef.com.

сообщил Егор Овчаров – генеральный конструктор направления двигателестроения

Государственного предприятия «Завод имени В. О. Малышева».

По словам украинского инженера, один из

двигателей, а именно «6ТД-2» мощностью 1200 лошадиных сил, может быть установлен

на модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) Firtina Howitzer

или T-155 Firtina II, которые производит турецкая компания MKE.

Подобные двигатели являются уже хорошо проверенными

агрегатами. Так, они используются в украинском танке «Т-84», «Оплотах»,

которые Украина поставила Таиланду, а также в пакистанских танках Al-Khalid.

Теперь их предлагают и турецкой стороне.

Однако турецких журналистов более заинтересовал

двигатель полуторатысячесильный «6ТД-4», подошедший бы для перспективного

турецкого танка Altay. В июле этого года Василий Крылас, генеральный директор «Завода

имени В. О. Малышева» обещал представить его на IDEF-2021. Однако на

экспозицию этот мотор так и не попал.

Генеральный конструктор украинского предприятия

Егор Овчаров объяснил, что в настоящее время турецкая сторона получила все технические

характеристики этого двигателя и решает, развивать ли перспективный проект в

будущем. При этом он заметил, что каких-либо технических проблем по установке

6ТД-4 на турецкий Altay он не видит.

Ранее Диалог.UA уже информировал читателей о

том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar получат украинские двигатели.

Также мы писали, как турецкие

БПЛА следят за переброской иранских ЗРК к границам Азербайджана.

По материалам: Диалог