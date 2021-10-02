Украина предложила Турции поставку двигателей для ее танков и артиллерийских установок
Ведутся переговоры относительно оснащения турецкой бронетехники харьковскими двигателями «6ТД-2″ и» 6ТД-4″, о которых вспоминают очень редко.
В рамках Международной выставки IDEF-2021, прошедшей 17-20 августа этого года в Турции, на
украинском стенде были выставлены двигатели семейства 6ТД, двумя версиями
которых предлагается оснастить турецкий танк Altay и
САУ Firtina Howitzer.
Об этомтурецкому ресурсу Тurdef.com.
сообщил Егор Овчаров – генеральный конструктор направления двигателестроения
Государственного предприятия «Завод имени В. О. Малышева».
По словам украинского инженера, один из
двигателей, а именно «6ТД-2» мощностью 1200 лошадиных сил, может быть установлен
на модернизированные самоходные артиллерийские установки (САУ) Firtina Howitzer
или T-155 Firtina II, которые производит турецкая компания MKE.
Подобные двигатели являются уже хорошо проверенными
агрегатами. Так, они используются в украинском танке «Т-84», «Оплотах»,
которые Украина поставила Таиланду, а также в пакистанских танках Al-Khalid.
Теперь их предлагают и турецкой стороне.
Однако турецких журналистов более заинтересовал
двигатель полуторатысячесильный «6ТД-4», подошедший бы для перспективного
турецкого танка Altay. В июле этого года Василий Крылас, генеральный директор «Завода
имени В. О. Малышева» обещал представить его на IDEF-2021. Однако на
экспозицию этот мотор так и не попал.
Генеральный конструктор украинского предприятия
Егор Овчаров объяснил, что в настоящее время турецкая сторона получила все технические
характеристики этого двигателя и решает, развивать ли перспективный проект в
будущем. При этом он заметил, что каких-либо технических проблем по установке
6ТД-4 на турецкий Altay он не видит.
Ранее Диалог.UA уже информировал читателей о
том, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar получат украинские двигатели.
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По материалам: Диалог