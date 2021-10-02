В Украине 2-3 октября ударят заморозки

Американские ученые по заказу военных разработают устройство для «промывки мозгов»

В ГУР заверили, что РФ готовится к зимнему вторжению на Донбассе: оккупанты перебросили в ОРДЛО новое вооружение

​Цена на газ в Европе побила рекорд – страны ЕС могут остаться и без российского угля

В Азии назревает внутренний вооруженный конфликт: китайские ВВС снова вторглись в Тайвань

3 октября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +18 °С

В Украине резко выросло количество смертей от коронавируса

​Либо вакцинируйся, либо не ходи на работу: Минздрав Украины подготовил новый проект по COVID

​Либо вакцинируйся, либо не ходи на работу: Минздрав Украины подготовил новый проект по COVID

Наемники обстреляли жилые дома в Авдеевке – за сутки на Донбассе враг 14 раз открывал огонь