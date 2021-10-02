Общество
В Украине 2-3 октября ударят заморозки
ВУкраине 2-3октября, кроме большинства западных областей ипобережья морей, ожидаются заморозки −5…0 °Снапочве иввоздухе (первый уровень опасности— «желтый»).
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Всеверо-восточных областях ожидаются заморозки ввоздухе −3…0 °С(второй уровень метеорологической опасности— «оранжевый»).
ВКиевской области ожидаются заморозки напочве −5…0 °С, иместами ввоздухе −2…0 °С(первый уровень опасности— «желтый»).
Всвязи сожидаемыми заморозками желательно завершить уборку яблок игруш поздних сортов, предназначенных для хранения, провести сбор облепихи, завершить уборку теплолюбивых культур, картофеля. Неоставляйте без укрытия выкопанные корнеплоды.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo