Сбежавший из «ЛНР» сепаратист рассказал детали «службы» в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса
Молодой боевик проходил «службу» на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.
СБУ выложила
видеозапись допросабоевика «ЛНР», перешедшего самостоятельно через
линию соприкосновения и сдавшегося ВСУ, информируетСБУ.
Сотрудники
спецслужбы выяснили, что наемник является экс-жителем Попасной. Семь лет назад
он уехал на временно оккупированные земли вместе с отцом, являющимся активным
членом НВФ.
Когда парню
исполнилось 18 лет, он подписал контракт с бандформированием т. н. «6-го
ОМКП им. атамана Платова НМ ЛНР». Юный сепаратист «служил» на
разных должностях и оказывал военное сопротивление украинским войскам в зоне
ООС.
Сам он
признался, что разочарован в идеологии оккупационных подразделений и поэтому
вернулся домой. Молодой боевик заверил, что ему оставалось лишь сбежать во
время патрулирования.
Задержанному
уже предъявили подозрение в преступлении за создание незаконных вооруженных
организаций, а также участие в их деятельности. В настоящее время он содержится
под стражей. Ведется досудебное следствие.
РанееСБУ предотвратила диверсии на Донбассе: найденысхроны боевиков с мощным вооружением.
Перед этимУкраина в ОБСЕ заверила, что РФ на Донбассе систематически нарушает Минские договоренности. СММ недавно зафиксировала российскуюсовременную технику в зоне ООС.
Тем временем на Донбассе оккупантыусилили обстрелы — погиб боец ВСУ, еще один ранен.
По материалам: Диалог