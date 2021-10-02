Общество

Сбежавший из «ЛНР» сепаратист рассказал детали «службы» в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса

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Молодой боевик проходил «службу» на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

Сбежавший из "ЛНР" сепаратист рассказал детали "службы" в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса Сбежавший из "ЛНР" сепаратист рассказал детали "службы" в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса

СБУ выложила
видеозапись допросабоевика «ЛНР», перешедшего самостоятельно через
линию соприкосновения и сдавшегося ВСУ, информируетСБУ.

Сотрудники
спецслужбы выяснили, что наемник является экс-жителем Попасной. Семь лет назад
он уехал на временно оккупированные земли вместе с отцом, являющимся активным
членом НВФ.

Сбежавший из "ЛНР" сепаратист рассказал детали "службы" в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса Сбежавший из "ЛНР" сепаратист рассказал детали "службы" в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса

Когда парню
исполнилось 18 лет, он подписал контракт с бандформированием т. н. «6-го
ОМКП им. атамана Платова НМ ЛНР». Юный сепаратист «служил» на
разных должностях и оказывал военное сопротивление украинским войскам в зоне
ООС.

Сбежавший из "ЛНР" сепаратист рассказал детали "службы" в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса Сбежавший из "ЛНР" сепаратист рассказал детали "службы" в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса

Сам он
признался, что разочарован в идеологии оккупационных подразделений и поэтому
вернулся домой. Молодой боевик заверил, что ему оставалось лишь сбежать во
время патрулирования.

Задержанному
уже предъявили подозрение в преступлении за создание незаконных вооруженных
организаций, а также участие в их деятельности. В настоящее время он содержится
под стражей. Ведется досудебное следствие.

РанееСБУ предотвратила диверсии на Донбассе: найденысхроны боевиков с мощным вооружением.

Перед этимУкраина в ОБСЕ заверила, что РФ на Донбассе систематически нарушает Минские договоренности. СММ недавно зафиксировала российскуюсовременную технику в зоне ООС.

Тем временем на Донбассе оккупантыусилили обстрелы — погиб боец ВСУ, еще один ранен.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 25 минут ago
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