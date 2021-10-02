Сбежавший из «ЛНР» сепаратист рассказал детали «службы» в рядах боевиков на Донбассе: СБУ показала кадры с допроса

Молодой боевик проходил «службу» на разных должностях и участвовал в вооруженном сопротивлении подразделениям сил АТО/ООС.

СБУ выложила

видеозапись допросабоевика «ЛНР», перешедшего самостоятельно через

линию соприкосновения и сдавшегося ВСУ, информируетСБУ.

Сотрудники

спецслужбы выяснили, что наемник является экс-жителем Попасной. Семь лет назад

он уехал на временно оккупированные земли вместе с отцом, являющимся активным

членом НВФ.

Когда парню

исполнилось 18 лет, он подписал контракт с бандформированием т. н. «6-го

ОМКП им. атамана Платова НМ ЛНР». Юный сепаратист «служил» на

разных должностях и оказывал военное сопротивление украинским войскам в зоне

ООС.

Сам он

признался, что разочарован в идеологии оккупационных подразделений и поэтому

вернулся домой. Молодой боевик заверил, что ему оставалось лишь сбежать во

время патрулирования.

Задержанному

уже предъявили подозрение в преступлении за создание незаконных вооруженных

организаций, а также участие в их деятельности. В настоящее время он содержится

под стражей. Ведется досудебное следствие.

РанееСБУ предотвратила диверсии на Донбассе: найденысхроны боевиков с мощным вооружением.

Перед этимУкраина в ОБСЕ заверила, что РФ на Донбассе систематически нарушает Минские договоренности. СММ недавно зафиксировала российскуюсовременную технику в зоне ООС.

Тем временем на Донбассе оккупантыусилили обстрелы — погиб боец ВСУ, еще один ранен.

По материалам: Диалог