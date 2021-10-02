Самый сильный человек России умер от COVID-19 (фото)

Российский силач Владимир Синеглазов, поставивший 26 мировых рекордов по поднятию тяжестей, умер от коронавируса в 61 год. Об этом сообщает ТАСС.

Смерть настигла богатыря на его родине — в Ельце Липецкой области. По данным РЕН ТВ, последние дни жизни он провел в коме в реанимации. Днем ранее от последствий коронавируса умерла его сестра.

В 2009 году Синеглазов был признан самым сильным человеком России, а Европе его знали как "король шпагата".

Владимир Синеглазов

Карьеру силача Владимир Синеглазов начал еще в Советском Союзе, специализировался на гиревом спорте и трюках со снарядами:

В 1990 году участвовал в церемонии открытия чемпионата СССР по тяжелой атлетике.

С 1991 года — постоянный участник Театра силы при Госкомспорте России.

В 1995 году установил два рекорда мира: находясь в поперечном шпагате на двух стульях, 4 раза поднял вес 88 кг, а потом в этом же положении удержал вес 156 кг.

Участвовал в международных фестивалях рекордсменов "Книги Гиннесса" в Чехии, Германии, Москве.

Десять лет назад гимнаст оставил спорт и выступления из-за проблем с суставами.

Владимир Синеглазов

Напомним, что в декабре 2020 года умер российский сумоист Джамбулат Хатохов, который в 7 лет попал в Книгу рекордов Гиннеса и был известен как "самый сильный мальчик мира".

По материалам: Подробности