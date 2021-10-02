Рекорд Tesla побит: Инженеры создали «электроАЗС», которая способна полностью зарядить батареи электрокара за 15 минут

Европейские конкуренты Tesla решили обойти американского гиганта, и, похоже, что у них это получилось.

Европейские конкуренты Tesla

решили обойти американского гиганта, и, похоже, что у них это вышло.

Компания ABB

(Швейцария), известная в сфере автоматизации и энергетики, представила зарядное

устройство для электрокаров Terra 360, которое уже признали самым быстрым и

эффективным в мире. «Заправляться» от него может одновременно 4 автомобиля.

Об этом сообщает ресурс interestingengineering.com.

Начиная с 2010 года ABB

занимается разработкой инфраструктуры для электрокаров, сотрудничая с такими

известными компаниями, как Electrify America, Ionity и Chargedot. За это время

швейцарская фирма уже успела продать свыше 440 тысяч электрозарядных устройств

переменного тока и 21 тысячу быстрых зарядок более чем в 85 странах мира.

Как отметил Франк Мюлон, президент подразделения

электромобилей компании ABB, в настоящее время правительства большинства

государств заняты разработками программ поддержки развития электротранспорта, поэтому спрос на эффективные зарядные устройства для электрокаров сейчас как

никогда высок.

Электрическая зарядная станция Terra 360 является

модульным устройством, которое работает по принципу динамического распределения

мощности. С виду она очень напоминает обычную топливную колонку АЗС и может

всего за 3 минуты зарядить батарею электрокара для обеспечения его энергией на

100 км пробега.

Чтобы полностью «заправить» электромобиль,

зарядной станции от компании ABB понадобится максимум 15 минут. Номинальная

мощность Terra 360 (как это можно догадаться из самого названия зарядки)

составляет 360 кВт, что на порядок выше тех 250 кВт, которые предлагает Tesla в своих устройствах Supercharger.

В конце своего пресс-релиза швейцарская компания ABB заявила, что сеть зарядных комплексов Terra 360 в Европе

будет запущена уже к концу 2021 года. Со следующего же, 2022-го, швейцарцы

планируют начать разворачивать свои сети в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

Латинской Америке и Соединенных Штатах.

Ранее Диалог.UAсообщал

о том, что ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных батарей, чтобы

обеспечить энергией весь мир.



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свою работу.



По материалам: Диалог