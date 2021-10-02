Ночные заморозки и ветер: прогноз погоды на 2 октября

Погода в Украине в субботу, 2 октября, будет теплой и солнечной. Воздух днем прогреется в среднем до +14… +16 градусов, хотя ночью возможны заморозки. Дожди ожидают только в Волынской и Ровненской областях.

По всей стране 2 октября будет царить теплая осенняя погода, которая будет радовать солнцем и отсутствием осадков.

Солнечный день синоптики прогнозируют во всех областях, кроме Волынской и Ровненской, там местами будет идти дождь.

Столбики термометров днем ​​в большинстве регионов достигнут +14… +16 градусов, теплее всего будет на Львовщине, Закарпатье и Одесской области – +15… +17 градусов. По словам синоптика Натальи Диденко, ночью возможны заморозки – и не только на почве, но и в воздухе, однако они обойдут Запад и прибрежные районы.

Немного дискомфорта также придаст сильный ветер в западных областях, в Крыму, Приазовье и Луганской области.

В Киеве ожидают сухой и солнечный день, температура воздуха будет достигать +14… +16 градусов, ночью возможны заморозки.

Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, уже в конце сентября погода заметно ухудшится, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).

По материалам: Подробности