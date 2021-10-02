«Нищета, перестрелки и онкология», — жительница Горловки откровенно о жизни в оккупации

Жительница оккупированной Горловки рассказала о тяжелой жизни в городе под контролем гибридной армии РФ.

Оккупированная Горловка не живет, а выживает. Ситуация в прифронтовом городе катастрофическая.

Видео с откровенным рассказом горловчанки о жизни под российской оккупацией доступно на Telegram-канале «Украинский Диалог», передает Диалог.UA.

Женщина отметила, что Горловка находится очень близко к линии фронта и постоянные перестрелки очень тяжело даются местному населению.

«Вечером слушаем перестрелки, (…) утром нас будят взрывы. Очень много сейчас больных онкологией. Больны, потому что нервы. Нельзя привыкнуть к войне, к этим звукам», — рассказала горловчанка.

Пожаловалась она и на нищенское существование, которое вынуждены влачить жители оккупированного города.

«Пенсии маленькие, город наш забытый. Выросли цены. Люди, а особенно пенсионеры и инвалиды, выживают. В нашем городе закрыты основные предприятия, люди остались без работы», — сообщила жительница ОРДЛО.

Большая проблема в городе, с ее слов, с дорогами. За 7 лет оккупации они были уничтожены даже в центре Горловки.

«Дорог в Горловке нет вообще… Автобусы ездят боком — едешь и боишься перевернуться. И это в центре города», — рассказала женщина.

Ранее Диалог.UA сообщал, что в Горловке пожелтели водоемы — прогнозы Киева об экологическом ЧП начали сбываться.

Мы также писали, что в Горловке наемники РФ устроили огневую точку у жилых домов: «С такими «защитниками» и врагов не надо».

По материалам: Диалог