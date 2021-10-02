«Кара с небес настигла», — армия РФ лишилась базы в «серой зоне» на Донбассе

В «серой зоне» на Донбассе был уничтожен брошенный дом, который российские войска превратили в собственную базу.

Гибридная армия России захватила дом в брошенном селе в «серой зоне» на Донбассе. Однако ее настигла неприятность.

Кадры на своем канале в Telegram обнародовал известный украинский волонтер Роман Доник, передает Диалог.UA.

Доник опубликовал два фото одного дома, расположенного у линии фронта. На первом здание цело, на втором — уничтожено.

По данным волонтера, дом был брошен владельцами, которые сбежали от войны. После этого его заняли российские наемники.

«Один Бог знает, что там случилось. Может, напились и курили в постели ночью. Землю, пылающую под ногами, пока не гарантируем, но вот кару с небес… Но это не мы», — написал Доник.

Отметим, что на Донбассе с весны 2021 года наблюдается серьезная эскалация конфликта. Гибридная армия РФ после полугода относительного режима тишины усилила обстрелы как позиций ВСУ, так и мирных населенных пунктов. Выросло число жертв в рядах бойцов ООС.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Главнокомандующий ВСУ принял решение упростить нанесение ответных ударов по противнику. С недавних пор бойцам ООС достаточно разрешения командира, чтобы отреагировать огнем на обстрелы россиян.

Ранее Диалог.UA сообщал, что в Сеть попали кадры разбитого пункта аэроразведки армии РФ на Донбассе: «Был и испарился».

Мы также писали, что наемники ОРДЛО оригинально поздравили 10-ю горно-штурмовую бригаду с днем создания: «Сожгли свой блиндаж».

По материалам: Диалог