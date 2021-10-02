Аппарат BepiColombo Европейского космического агентства прислал первые фото поверхности Меркурия

Даже имея на борту современные цветные камеры высокого разрешения, BepiColombo прислал монохромные изображения. Однако это не удивило ученых.

В этот раз космический аппарат ESA (Европейского космического агентства) пришлет всего

несколько снимков самой близкой к Солнцу планеты. Скорость, с которой движется BepiColombo,

лишь немного будет замедлена гравитацией Меркурия. Далее аппарат продолжит

движение по своей орбите вокруг нашей звезды.

Первое же пролетное фото карликовой планеты, сделанное BepiColombo, ESA уже выложило на своем сайте esa.int.

Фотография, несмотря на хорошее качество,

монохромная. Почему же аппарат, имея на своем борту качественную аппаратуру,

позволяющую ему делать цветные снимки в хорошем качестве с высоким разрешением,

прислал черно-белое фото? Ученые объяснили это.

Все дело в том, что по своей сути аппарат BepiColombo

является тандемом, состоящим из двух модулей, один из которых разработали в ESA, а другой — в Японском космическом агентстве (JAXA). Оба этих

модуля для полета к Меркурию были соединены в один аппарат. Компоновка этого

тандема предусматривает такое расположение, что их высокоточные камеры сейчас

как бы находятся внутри аппарата и направлены друг на друга.

Таким образом, цветные фото Меркурия в высоком

качестве, сделанные BepiColombo, земляне получат не раньше 2025 года. Именно

тогда аппарат, сделав уже 2 облета Солнца, приблизится к карликовой планете,

выйдет на ее орбиту и начнет заниматься детальным ее изучением.

Однако и в этом полете ученые ожидают получить от

BepiColombo еще несколько порций визуальной информации. Так, в понедельник, 4

октября, аппарат должен прислать на Землю еще несколько снимков, а также

короткое видео.

Ранее Диалог.UAсообщал о том, что ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных

батарей, чтобы обеспечить энергией весь мир.

Также мы писали, почему в октябре космические аппараты NASA, которые находятся на Марсе, временно прекратят свою работу.

По материалам: Диалог