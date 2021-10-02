Общество

Американские ученые по заказу военных разработают устройство для «промывки мозгов»

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​Прибор-нейромодулятор во время сна человека сможет стимулировать поток спинномозговой жидкости, которая очищает клетки мозга от токсинов.

Американские ученые по заказу военных разработают устройство для "промывки мозгов"Американские ученые по заказу военных разработают устройство для "промывки мозгов"

Исследовательская группа из американского
Университета Райса получила от армии США финансовый грант в сумме 2,8 млн долларов. Деньги будут потрачены на разработку портативного устройства, способного контролировать и регулировать поток спинномозговой жидкости,
которая в период сна проходит через человеческий мозг. Рабочий прототип
ожидается уже через год.

Об этом сообщает
официальный сайт Университета Райса.

Еще в 2012 году наука совершила грандиозный
прорыв, открыв в человеческом организме глимфатическую систему (ГС) — своеобразную «сеть», которая помогает выводить во время глубокого сна токсичные
продукты жизнедеятельности из человеческого мозга, как бы «промывая» его
спинномозговой жидкостью.

Американские ученые по заказу военных разработают устройство для "промывки мозгов"Американские ученые по заказу военных разработают устройство для "промывки мозгов"

Было доказано, что нарушение сна, а следовательно, и деятельности всей ГС, приводит к большинству серьезных неврологических
расстройств. Например, к болезни Альцгеймера. Именно поэтому ученые полагают,
что изучение глимфатической системы поможет им понять, как у людей возникают
нарушения сна и, как следствие, найти способы их лечения.

Сегодня для исследования мозговой деятельности
применяются дорогостоящие и весьма громоздкие аппараты магнитно-резонансной
томографии (МРТ). Однако и медики, и военные заинтересованы в появлении
компактного устройства, которое сможет считывать активность мозга человека.
Именно поэтому Пентагон финансирует научные лаборатории, готовые изобрести
подобный аппарат. Кроме Университета Райса, средства также были выделены
Медицинскому колледжу Бейлора и Хьюстонскому методистскому колледжу.

Команда ученых уверена, что разработка
портативной технологии для измерения и контроля потока жидкости в мозге
человека поможет не только солдатам, но и гражданским пациентам, улучшив
понимание медиков, что же происходит во время сна. В будущем это приведет к открытию
новых методов лечения неврологических расстройств.

Ранее Диалог.UAсообщал
о том, что ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных батарей, чтобы
обеспечить энергией весь мир.

Также мы писали, почему в октябре
космические аппараты NASA, которые находятся на Марсе, временно прекратят
свою работу.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 8 минут ago
0 0 1 минута чтения
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