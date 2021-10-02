Американские ученые по заказу военных разработают устройство для «промывки мозгов»

​Прибор-нейромодулятор во время сна человека сможет стимулировать поток спинномозговой жидкости, которая очищает клетки мозга от токсинов.

Исследовательская группа из американского

Университета Райса получила от армии США финансовый грант в сумме 2,8 млн долларов. Деньги будут потрачены на разработку портативного устройства, способного контролировать и регулировать поток спинномозговой жидкости,

которая в период сна проходит через человеческий мозг. Рабочий прототип

ожидается уже через год.

Об этом сообщает

официальный сайт Университета Райса.

Еще в 2012 году наука совершила грандиозный

прорыв, открыв в человеческом организме глимфатическую систему (ГС) — своеобразную «сеть», которая помогает выводить во время глубокого сна токсичные

продукты жизнедеятельности из человеческого мозга, как бы «промывая» его

спинномозговой жидкостью.

Было доказано, что нарушение сна, а следовательно, и деятельности всей ГС, приводит к большинству серьезных неврологических

расстройств. Например, к болезни Альцгеймера. Именно поэтому ученые полагают,

что изучение глимфатической системы поможет им понять, как у людей возникают

нарушения сна и, как следствие, найти способы их лечения.

Сегодня для исследования мозговой деятельности

применяются дорогостоящие и весьма громоздкие аппараты магнитно-резонансной

томографии (МРТ). Однако и медики, и военные заинтересованы в появлении

компактного устройства, которое сможет считывать активность мозга человека.

Именно поэтому Пентагон финансирует научные лаборатории, готовые изобрести

подобный аппарат. Кроме Университета Райса, средства также были выделены

Медицинскому колледжу Бейлора и Хьюстонскому методистскому колледжу.

Команда ученых уверена, что разработка

портативной технологии для измерения и контроля потока жидкости в мозге

человека поможет не только солдатам, но и гражданским пациентам, улучшив

понимание медиков, что же происходит во время сна. В будущем это приведет к открытию

новых методов лечения неврологических расстройств.

Ранее Диалог.UAсообщал

о том, что ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных батарей, чтобы

обеспечить энергией весь мир.

Также мы писали, почему в октябре

космические аппараты NASA, которые находятся на Марсе, временно прекратят

свою работу.

По материалам: Диалог