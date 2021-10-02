Американские ученые по заказу военных разработают устройство для «промывки мозгов»
Прибор-нейромодулятор во время сна человека сможет стимулировать поток спинномозговой жидкости, которая очищает клетки мозга от токсинов.
Исследовательская группа из американского
Университета Райса получила от армии США финансовый грант в сумме 2,8 млн долларов. Деньги будут потрачены на разработку портативного устройства, способного контролировать и регулировать поток спинномозговой жидкости,
которая в период сна проходит через человеческий мозг. Рабочий прототип
ожидается уже через год.
Об этом сообщает
официальный сайт Университета Райса.
Еще в 2012 году наука совершила грандиозный
прорыв, открыв в человеческом организме глимфатическую систему (ГС) — своеобразную «сеть», которая помогает выводить во время глубокого сна токсичные
продукты жизнедеятельности из человеческого мозга, как бы «промывая» его
спинномозговой жидкостью.
Было доказано, что нарушение сна, а следовательно, и деятельности всей ГС, приводит к большинству серьезных неврологических
расстройств. Например, к болезни Альцгеймера. Именно поэтому ученые полагают,
что изучение глимфатической системы поможет им понять, как у людей возникают
нарушения сна и, как следствие, найти способы их лечения.
Сегодня для исследования мозговой деятельности
применяются дорогостоящие и весьма громоздкие аппараты магнитно-резонансной
томографии (МРТ). Однако и медики, и военные заинтересованы в появлении
компактного устройства, которое сможет считывать активность мозга человека.
Именно поэтому Пентагон финансирует научные лаборатории, готовые изобрести
подобный аппарат. Кроме Университета Райса, средства также были выделены
Медицинскому колледжу Бейлора и Хьюстонскому методистскому колледжу.
Команда ученых уверена, что разработка
портативной технологии для измерения и контроля потока жидкости в мозге
человека поможет не только солдатам, но и гражданским пациентам, улучшив
понимание медиков, что же происходит во время сна. В будущем это приведет к открытию
новых методов лечения неврологических расстройств.
Ранее Диалог.UAсообщал
о том, что ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных батарей, чтобы
обеспечить энергией весь мир.
Также мы писали, почему в октябре
космические аппараты NASA, которые находятся на Марсе, временно прекратят
свою работу.
По материалам: Диалог