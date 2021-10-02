Общество
3 октября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +18 °С
Ввоскресенье, 3октября, вУкраине прогнозируется солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2-6м/с, порывы до13м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +3…+9 °С, днем температура воздуха составит +12…+16 °С.
Назападе температура воздуха составит +6…+9 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +15…+18 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до+4…+7 °С, днем температура воздуха поднимется до+14…+16 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +9…+11 °С, днем воздух прогреется до+16…+17 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo