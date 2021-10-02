Общество

3 октября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +18 °С

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Ввоскресенье, 3октября, вУкраине прогнозируется солнечная погода, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 2-6м/с, порывы до13м/с.

3 октября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +18 °С

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +3…+9 °С, днем температура воздуха составит +12…+16 °С.

Назападе температура воздуха составит +6…+9 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +15…+18 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+4…+7 °С, днем температура воздуха поднимется до+14…+16 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +9…+11 °С, днем воздух прогреется до+16…+17 °С.

3 октября в Украине будет преобладать солнечная погода, днем до +18 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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