В Украину идет потепление: синоптики рассказали, в каких областях температура подскочит до +21

Согласно прогнозам метеорологов Украину в начале октября ожидает теплая осенняя погода.

На территорию Украины возвращается бабье лето: теплая

температура воздуха придет в страну с 4 по 7 октября. Об этом в комментарииизданию «Факты» сообщила замначальника отдела метеорологических

прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голен.

По ее словам в начале следующей недели температура воздуха в

Украине повысится до +18 градусов, а на юге — до 21 выше нуля.

Согласно прогнозам метеорологов Украину в начале октября

ожидает теплая осенняя погода. Теплее всего в ближайшие дни будет в Ужгороде, Львове,

Ивано-Франковске и Одессе, где ожидается до + 20.

«Первая декада октября будет преимущественно без

осадков, температура — плюс 10−18, на юге — до 20 градусов тепла. Сильных

ветров не ожидается. В общем будет спокойная осенняя погода, которая

характерна для начала октября», -подчеркнула метеоролог.

Благоприятный температурный режим сохранится в Украине благодаря антициклону, который удержит сухую теплую погоду на территории большей части областей страны.

В то же время синоптикиУкргидрометцентра опубликовали свой

прогноз на 5 ближайших дней. Конец сентября ознаменуется умеренно теплой

погодой в светлое время суток с постепенным повышением ближе к понедельнику.

Осадков синоптики не ожидают.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидатьукраинцам в октябре.

Как сообщал ранее Диалог.UA, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине до конца осени.

А также эксперты сообщили, в каких областях можно будет не ждать холодов.

По материалам: Диалог