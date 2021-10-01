В Украину идет потепление: синоптики рассказали, в каких областях температура подскочит до +21
Согласно прогнозам метеорологов Украину в начале октября ожидает теплая осенняя погода.
На территорию Украины возвращается бабье лето: теплая
температура воздуха придет в страну с 4 по 7 октября. Об этом в комментарииизданию «Факты» сообщила замначальника отдела метеорологических
прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голен.
По ее словам в начале следующей недели температура воздуха в
Украине повысится до +18 градусов, а на юге — до 21 выше нуля.
Согласно прогнозам метеорологов Украину в начале октября
ожидает теплая осенняя погода. Теплее всего в ближайшие дни будет в Ужгороде, Львове,
Ивано-Франковске и Одессе, где ожидается до + 20.
«Первая декада октября будет преимущественно без
осадков, температура — плюс 10−18, на юге — до 20 градусов тепла. Сильных
ветров не ожидается. В общем будет спокойная осенняя погода, которая
характерна для начала октября», -подчеркнула метеоролог.
Благоприятный температурный режим сохранится в Украине благодаря антициклону, который удержит сухую теплую погоду на территории большей части областей страны.
В то же время синоптикиУкргидрометцентра опубликовали свой
прогноз на 5 ближайших дней. Конец сентября ознаменуется умеренно теплой
погодой в светлое время суток с постепенным повышением ближе к понедельнику.
Осадков синоптики не ожидают.
Ранее синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидатьукраинцам в октябре.
Как сообщал ранее Диалог.UA, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине до конца осени.
А также эксперты сообщили, в каких областях можно будет не ждать холодов.
По материалам: Диалог