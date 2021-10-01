Общество

Бананы и шнурки: что в метро чаще всего останавливает эскалаторы

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты ago
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Бананы и шнурки: что в метро чаще всего останавливает эскалаторы

За сентябрь в метрополитене столицы эскалаторы останавливались 580 раз. Причина этому — попадание в механизмы посторонних предметов от пассажиров, таких как женские каблуки, ремень, шнурок, шарф и бананы. Об этом рассказали в пресс-службе КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что 60 раз пассажиры останавливали эскалаторы ручкой "Стоп" без необходимости.

257 раз остановки осуществлялись работниками с целью предотвращения травмирования пассажиров. Кроме того, 183 раза эскалаторы останавливались из-за попадания посторонних предметов: в частности, женских каблуков, ремня, шнурка, шарфа и бананов.

В метрополитене отметили, что в осенне-зимний период самой частой причиной остановки эскалаторов является длинная одежда пассажиров.

Правила пользования эскалатором:

  • держаться за поручень;
  • не заступать за ограничительную линию;
  • не сидеть на ступенях;
  • не бегать;
  • держать детей за руку;
  • поддерживать полы длинной одежды.

Ранее мы писали о том, как в Киеве мужчина избил женщину в метро и скрылся.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 32 минуты ago
0 0 1 минута чтения
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