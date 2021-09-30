Ученые рассказали о масштабных наводнениях, размывших поверхность Марса

Эксперты изШколы геонаук Джексона вТехасском университете установили, что поверхность Марса была сформирована врезультате сильных наводнений, когда вода хлынула изпереполненных кратеров сообщает Evening Standard.

©ASA/ GSFC/ JPL ASU

Предполагается, что паводки длились несколько недель, они вымыли достаточно наносов, чтобы заполнить североамериканские озера Верхнее иОнтарио.

Яростные наводнения сыграли важную роль вформировании ландшафта ивырезали глубокие пропасти наКрасной планете.

Кратерные озера существовали наМарсе миллиарды лет назад, когда наповерхности планеты была вода. Если воды вкратере становилось слишком много, она разрушала гору, вызывая катастрофические наводнения, которые вымывали целые долины.

Снимки, сделанные спутниками наорбите Марса, позволили найти остатки прорвавшихся озер измарсианских кратеров. Установлено, что поверхность планеты вцелом сформировали 262 разлившихся озера.

Это объяснение уникальной топографии Марса стало альтернативным, ранее ландшафт планеты связывали только склиматом.

©Goudge etal

По материалам: Gismeteo