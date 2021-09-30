Ученые подсчитали, сколько понадобится солнечных батарей, чтобы обеспечить энергией весь мир

​Результат получился более чем впечатляющий: 23 миллиарда солнечных панелей.

Результат получился более чем впечатляющий: 23 миллиарда

солнечных панелей.

Еще в 2017 году специалисты подсчитали, что годовое снабжение электроэнергией всей планеты составило 162 квадриллиона ватт-часов. Это на самом деле настолько огромное количество, что человеку его трудно представит, разве что в формате числа. Числа с 15 нолями. Однако удивителен тот факт, что такое количество энергии мы получаем от Солнца ежечасно, именно поэтому концепция солнечной энергетики считается наиболее перспективной.

Об этом подробнее

рассказали в своем документальном

фильме блогеры YouTube-канала Corridor Crew.

Стоит напоминать, что Солнце является самым крупным и самым надежным источником энергии. Оно доступно всем жителям нашей планеты, вот только люди пока что не используют и сотой части его потенциала. Человечество, как зомби, зациклено на получении энергии от полезных ископаемых, но ведь пройдет совсем немного времени, и их запасы иссякнут. А вот Солнце еще несколько миллиардов лет будет поставлять Земле бесплатную энергию.

Если же вспомнить, что сжигание ископаемых высвобождает огромное количество углекислоты, то их вообще следовало бы прекратить использовать немедленно, ведь именно диоксид углерода провоцирует возникновение в атмосфере такого явления, как парниковый эффект. Что он способен сделать с планетой, можно увидеть, посмотрев на нашу соседку Венеру.

Итак, солнечная энергия – это сплошной плюс. И если для одного дома достаточно 20-25 панелей, чтобы полностью обеспечить энергопотребление, то для всей Земли их нужно в миллиард раз больше. Однако где разместить такое колоссальное количество солнечных панелей, 23 миллиарда? Можно это сделать в пустынях, однако для этого стоит позаботиться об инфраструктуре для их обслуживания и транспортировки полученной энергии в «зеленые мегаполисы».

В любом случае, какие бы трудности человечеству не предстояло бы преодолеть, Солнце остается главной альтернативой земного энергоснабжения будущего.

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«преследует» людей.

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батарею» Tesla.

По материалам: Диалог