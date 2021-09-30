Турция с Азербайджаном и Грузией готовят совместные военные учения на границе с РФ

Войска Турции, Грузии и Азербайджана в октябре проведут совместные военные учения Eternity — 2021.

Азербайджан, Грузия и Турция проведут совместные военные учения Eternity — 2021 («Вечность — 2021»). Маневры будут проходить с 4 по 8 октября.

Их еще в июле анонсировало Минобороны Турции на своем официальном сайте.

Известно, что учения будут направлены на взаимодействие войск трех стран по охране стратегических объектов от возможных диверсий. Речь о нефтепроводе Баку — Тбилиси — Джейхан, газопроводе Баку — Тбилиси — Эрзерум, а также о железнодорожной ветке Баку – Тбилиси − Карс.

Важно отметить, что учения Eternity — 2021 проходят с 2014 года. В 2018 году маневры состоялись на территории Турции, в 2019-м — в Азербайджане, в 2020-м они были отменены из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году, вероятно, они будут проводиться в Грузии.

Стоит отметить, что Турция в последние годы начала укрепляться в качестве лидера на Кавказе, который до недавнего времени считался зоной исключительных интересов Москвы.

Переломной точкой стало карабахское обострение 2020 года, в ходе которого за 44 дня войны Азербайджану при помощи Турции удалось отвоевать у Армении свои земли. Москва не оказала военной поддержки в этой войне своему союзнику Еревану, чем продемонстрировала, по мнению экспертов, свою слабость.

Показательной выглядит и поддержка Турцией Украины, против которой Россия уже 8-й год ведет войну. Анкара ослабляет РФ не только с востока, но и с запада.

Ранее Диалог.UA сообщал, что Путин поддержал усиление Турции на Кавказе, похвалив Эрдогана за Карабах.

Мы также писали, что российский блогер рассказал о «жестком конфликте» Эрдогана и Путина.

По материалам: Диалог