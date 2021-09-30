​»Россия на Донбасс нападать не будет, однако есть другая проблема», – политолог Карасев

С 2014-го бои на Донбассе не прекращаются, сейчас они переросли в обстрелы со стороны российских наемников. Но полномасштабного вторжения РФ пока не предвидится.

Украинский политолог Вадим Карасев уверен, что на сегодняшний день Россия не собирается в открытую вести боевые действия на Востоке Украины. Однако это она будет делать руками своих наемников на Донбассе.

В интервью ресурсу «Сегодня» политолог заявил, что Москва не будет отдавать приказ войскам о вторжении в Украину, однако наемники могут усилить обстрелы позиций ВСУ. Карасев уверен, что после участия жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму России в регионе усилилась радикализация. Воодушевившись участием в политической жизни России, наемники могут усилить обстрелы.

Не исключено, что, предвидя подобный сценарий развития событий на фронте, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял решение снять запрет на открывание огня ВСУ в ответ на обстрелы со стороны российских наемников.

Отныне командир на месте принимает решение: открывать огонь в ответ или нет. А до недавнего времени ему приходилось обращаться за разрешением «наверх».

При уничтожении врага разрешается использовать любой тип оружия. В скором времени на передовую будут доставлены турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2, чтобы те выполняли боевые задачи.

Более того, в зону ООС возвращаются контрснайперские группы.

Ранее мы сообщали, что представитель России в ТКГ по Донбассу Борис Грызлов возмущен новым приказом Валерия Залужного на отменузапрета ВСУстрелять в ответ по наемникам.

Напомним, в Сети появился ролик за лето 2019 года, когда ВСУ разнесли один из блиндажей российских наемников подАвдеевкой.

По материалам: Диалог