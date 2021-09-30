«Гюрза» на защите Дуная: Украина и Румыния начали совместные военные учения Riverine – 2021
Для проведения этих учений Украина и Румыния вывели более полутора десятков боевых катеров, авиацию и морскую пехоту.
Для проведения этих учений Украина и Румыния
вывели более полутора десятков боевых катеров, авиацию и морскую пехоту.
В румынском городе Тульча начались совместные
украино-румынские военно-морские учения Riverine — 2021. Это будут уже четвертые
подобные тренировочные армейские маневры, в которых принимают участия
подразделения двух соседних стран.
Об этом рассказала пресс-служба ВМС Украины на своей
официальной странице в Facebook.
В силовом ведомстве отметили, что для проведения
совместных учений оба государства вовлекли более 15 единиц боевых катеров,
подразделения особого назначения, армейские вертолеты и подразделения морпехов,
а также силы Морской охраны Украины и Пограничной полиции Румынии.
В частности, со стороны украинских Военно-Морских
сил для участия в этих маневрах привлекли два малых бронированных
артиллерийских катера проекта 58155 «Гюрза» и десантный катер
«Сватово».
Главная цель предстоящих учений – отработка взаимодействий
ВМС Украины и Румынии в водах Дуная вплоть до уровня полной унификации, «превращения
в один слаженный экипаж», тем более что оба государства имеют совместные
гибридные угрозы в Дунайском регионе, а именно, нелегальную миграцию и
терроризм.
Военно-Морские силы Украины также пытаются внести
посильный вклад в обеспечение региональной безопасности. Ну, и конечно же,
повысить свой уровень взаимосовместимости с ВМС Румынии как страны-участницы
Североатлантического альянса.
Не так давно Диалог.UA сообщал, что
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По материалам: Диалог