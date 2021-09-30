«Гюрза» на защите Дуная: Украина и Румыния начали совместные военные учения Riverine – 2021

​Для проведения этих учений Украина и Румыния вывели более полутора десятков боевых катеров, авиацию и морскую пехоту.

Для проведения этих учений Украина и Румыния

вывели более полутора десятков боевых катеров, авиацию и морскую пехоту.

В румынском городе Тульча начались совместные

украино-румынские военно-морские учения Riverine — 2021. Это будут уже четвертые

подобные тренировочные армейские маневры, в которых принимают участия

подразделения двух соседних стран.

Об этом рассказала пресс-служба ВМС Украины на своей

официальной странице в Facebook.

В силовом ведомстве отметили, что для проведения

совместных учений оба государства вовлекли более 15 единиц боевых катеров,

подразделения особого назначения, армейские вертолеты и подразделения морпехов,

а также силы Морской охраны Украины и Пограничной полиции Румынии.

В частности, со стороны украинских Военно-Морских

сил для участия в этих маневрах привлекли два малых бронированных

артиллерийских катера проекта 58155 «Гюрза» и десантный катер

«Сватово».

Главная цель предстоящих учений – отработка взаимодействий

ВМС Украины и Румынии в водах Дуная вплоть до уровня полной унификации, «превращения

в один слаженный экипаж», тем более что оба государства имеют совместные

гибридные угрозы в Дунайском регионе, а именно, нелегальную миграцию и

терроризм.

Военно-Морские силы Украины также пытаются внести

посильный вклад в обеспечение региональной безопасности. Ну, и конечно же,

повысить свой уровень взаимосовместимости с ВМС Румынии как страны-участницы

Североатлантического альянса.

Не так давно Диалог.UA сообщал, что

украинская гривна укрепилась относительно основных валют.

Также мы писали о том, как искусственный интеллект с помощью макияжа смог обмануть

систему распознавания лиц.

По материалам: Диалог