День учителя-2021: красивые поздравления в стихах и картинках
Совсем скоро в Украине будут отмечать День учителя. Так или иначе, этот праздник касается всех нас, ведь каждый когда-то был учеником. В 2021 году День учителя приходится на 3 октября, а это значит, что поздравлять педагогов начнут накануне в пятницу, 1 октября.
"Подробности" собрали для вас подборку самых красивых душевных поздравлений.
***
Кто научил нас правильно писать?
Поведал, кто в монархии правитель?
Кто показал, как интегралы вычислять?
Это все он — любимый наш учитель.
Желаем вам удачи и любви,
Сюрпризов радостных и солнечного лета.
Поддержки теплой близких и семьи,
В мудрых глазах негаснущего света.
***
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем учителя! В этот прекрасный день позвольте поблагодарить вас за терпение и профессионализм, пожелать здоровья, сил, удачи и благодарных учеников!
***
***
Быть учителем — Ваше призвание,
Очень ценен и важен Ваш труд,
Ведь Вы дарите каждому знания,
Вас все любят и ценят, и чтут!
Возрастает пусть Ваша зарплата,
Вам желаю успехов, побед,
И пускай эта светлая дата
Засияет, как солнечный свет!
***
От всей души поздравляю со Всемирным днем учителя! Пусть Ваш труд всегда ценится, пусть Ваши старания и надежды непременно будут оправданы, пусть, благодаря Вам, дети получают крепкие знания, пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир добра и счастья!
***
***
Спасибо вам огромное за то,
Что к знаниям вы показали нам дорогу
И направляли, несмотря на то,
Что неусидчивыми были мы немного.
Вы помогли открыть нам новый мир:
За партой сидя видели моря и океаны.
Узнали мы, из чего делают пломбир,
Язык учили, чтоб в другие ездить страны.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд,
Терпение и беспристрастную оценку.
Пусть в доме вашем царствует уют
И сбудутся мечты все непременно.
***
Дорогой учитель, поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарю вас за вашу доброту, терпение, заботу и бесконечное понимание. Желаю вам крепкого здоровья, больше радости в жизни, личного благополучия, достойной зарплаты и хороших, благодарных, любящих учеников.
Если вы еще не определились с подарком для своего учителя, советуем вам заглянуть в нашу подборку самых интересных идей.
По материалам: Подробности