Общество

Будущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя

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Исследователи, которые заняты в электротехнической, аэрокосмической, оборонной отраслях, регулярно проводят онлайн-конференции на тему двигательных технологий будущего.

Будущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателяБудущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя

Сама концепция антигравитации давно уже перестала
быть фантастикой – эту тему активно обсуждают ученые во всем мире. Но с ноября
прошлого года к ней, по всей видимости, стали относиться намного серьезнее.
Специалисты NASA, Массачусетского технологического института (MTI), DARPA (Агентства передовых исследовательских оборонных
проектов США), а также Университета Гарварда с завидным постоянством проводят
конференции в Zoom. Главная тема этих виртуальных встреч – развитие двигательных
антигравитационных технологий.

Об этом сообщает интернет-портал interestingengineering.com.

На конференциях в качестве докладчиков выступали
известные в своих кругах инженеры, физики, доктора наук и даже рядовые
энтузиасты-экспериментаторы. Аудитория встреч также многополюсная: от авторов
научных статей о квантовой физике, до тех, кто занят исследованиями НЛО.

Будущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателяБудущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя

В ноябре этого года запланирована очередная
конференция. Состав ее участников будет более чем авторитетным. Из 71 человека
шестнадцать являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками NASA, еще 14 работают в Гарварде и MTI. Все это дает веские
основания предполагать, что научный мир весьма серьезно стал заниматься
вопросом антигравитации.

Как бы там ни было, однако в настоящее время пока
все это остается на уровне подобных встреч, дискуссий и разговоров. О
каких-либо реальных действиях или же экспериментах пока речь не идет. Однако
стоит напомнить, что Институт гравитационных исследований Научного фонда Геде
объявил премию в 1 миллион евро для того, кто сможет провести воспроизводимый
эксперимент с антигравитацией. Пока что премию никто не получил, хотя уже было подано
несколько вполне перспективных предложений.

Кто знает, может уже сейчас где-то ведутся
подобные опыты и получаются первые положительные результаты, и, возможно, всего
через несколько лет человечество сможет построить антигравитационный двигатель
и бросить вызов космическому пространству.

I
want to belive (хотелось бы верить — ред.), или как там…

Будущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателяБудущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя

Ранее Диалог.UAсообщал,
что ученые разработали теоретическую модель топливно-заправочной станции для
ракет на Марсе.

Также мы информировали читателей о
том, когда на Венере могла процветать биологическая жизнь.

По материалам: Диалог

Photo of Admin Admin Send an email 45 минут ago
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