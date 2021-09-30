Будущее уже рядом: ученые всерьез обсуждают создание антигравитационного двигателя

Исследователи, которые заняты в электротехнической, аэрокосмической, оборонной отраслях, регулярно проводят онлайн-конференции на тему двигательных технологий будущего.

Сама концепция антигравитации давно уже перестала

быть фантастикой – эту тему активно обсуждают ученые во всем мире. Но с ноября

прошлого года к ней, по всей видимости, стали относиться намного серьезнее.

Специалисты NASA, Массачусетского технологического института (MTI), DARPA (Агентства передовых исследовательских оборонных

проектов США), а также Университета Гарварда с завидным постоянством проводят

конференции в Zoom. Главная тема этих виртуальных встреч – развитие двигательных

антигравитационных технологий.

Об этом сообщает интернет-портал interestingengineering.com.

На конференциях в качестве докладчиков выступали

известные в своих кругах инженеры, физики, доктора наук и даже рядовые

энтузиасты-экспериментаторы. Аудитория встреч также многополюсная: от авторов

научных статей о квантовой физике, до тех, кто занят исследованиями НЛО.

В ноябре этого года запланирована очередная

конференция. Состав ее участников будет более чем авторитетным. Из 71 человека

шестнадцать являются либо действующими, либо бывшими сотрудниками NASA, еще 14 работают в Гарварде и MTI. Все это дает веские

основания предполагать, что научный мир весьма серьезно стал заниматься

вопросом антигравитации.

Как бы там ни было, однако в настоящее время пока

все это остается на уровне подобных встреч, дискуссий и разговоров. О

каких-либо реальных действиях или же экспериментах пока речь не идет. Однако

стоит напомнить, что Институт гравитационных исследований Научного фонда Геде

объявил премию в 1 миллион евро для того, кто сможет провести воспроизводимый

эксперимент с антигравитацией. Пока что премию никто не получил, хотя уже было подано

несколько вполне перспективных предложений.

Кто знает, может уже сейчас где-то ведутся

подобные опыты и получаются первые положительные результаты, и, возможно, всего

через несколько лет человечество сможет построить антигравитационный двигатель

и бросить вызов космическому пространству.

I

want to belive (хотелось бы верить — ред.), или как там…

Ранее Диалог.UAсообщал,

что ученые разработали теоретическую модель топливно-заправочной станции для

ракет на Марсе.

Также мы информировали читателей о

том, когда на Венере могла процветать биологическая жизнь.

По материалам: Диалог