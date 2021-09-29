ВСУ подняли в воздух ударные Ми-24П в тандеме с UH-60 Black Hawk армии США

Ударные вертолеты армейской авиации ВСУ действовали под прикрытием Су-27 и работали в тандеме с десантно-транспортными UH-60 Black Hawk союзников.

В рамках проведения очередного эпизода

стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия — 2021» в

понедельник, 27 сентября 2021 года, армейская авиация подняла в воздух звено

ударных вертолетов Ми-24. Условные боевые действия разворачивались на

полигоне в Ровненской области.

Об этом сообщила

пресс-служба Оперативного командования «Запад» Вооруженных сил Украины.

В этом году данный эпизод с учебным задействованием

Ми-24 был всего лишь вторым. В первый же раз ударные винтокрылые машины были

применены во время антитеррористических учений, которые в конце июня 2021 года состоялись

в порту Херсон. Правда, тогда в воздух военные подняли всего один вертолет Ми-24.

Если же говорить об отработке общевойскового

сражения при поддержке армейской ударной авиации, то учения «Объединенные

усилия — 2021» стали первым эпизодом боевой подготовки, для проведения

которой были задействованы отечественные Ми-24, если точнее – Ми-24П.

Что касается боевой

нагрузки, которую несли на себе ударные вертолеты, то это были блоки

неуправляемых авиационных ракет, по два на каждой стороне корпуса. Расположили

их на месте предусмотренных для подвески противотанковых ракет узлах.

Действия ударных

вертолетов нашей армейской авиации прикрывал при этом истребитель Су-27 ВВС

Украины.

Интересно, что над

полем боя вместе с украинскими Ми-24П появились также десантно-транспортные

вертолеты UH-60 BlackHawkсоюзников из НАТО, скорее всего, армии США.

Для прикрытия действий ВСУ на суше был также

применен формат «партизанской ПВО»: на броне армейской машины «МТ-ЛБ» была

оборудована замаскированная позиция оператора переносного зенитно-ракетного

комплекса.

Ранее мы информировали читателей,

что Украина подняла в воздух боевой Bayraktar TB2 на Донбассе.

Также раскрыли причину списания

ВВС США почти двух десятков своих стратегических бомбардировщиков.

По материалам: Диалог