В Украине прошли успешные испытания самолета «Ан-26», переоборудованного под американские парашюты

Военно-транспортный самолет получил дополнительное оборудование для использования американских парашютных систем «T-11».

Испытательная бригада Государственного

научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений и

воинской техники (ГНИИ ИС ВВТ), исполняя совместное с ГП «Антонов» решение о

проведении работ по адаптации одного из самолетов ВСУ для десантирования при

помощи парашютных систем «T-11», провела контрольные летные испытания

транспортника «Ан-26» с адаптированным оборудованием для десантирования личного

состава американскими парашютами.

Об этом ГНИИ ИС ВВТ сообщила на своей страничке в

Facebook.

Как сообщается в посте для проверки возможности

проведения десантирования личного состава парашютными системами производства

американской компании Airborne Systems North на

адаптированном к ним самолете, во время летной части контрольных испытаний

сначала было проведено более полусотни сбросов манекенов.

После проверки безопасности парашютисты-испытатели

ГНИИ ИС ВВТ совместно со специалистами Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ выполнили

145 прыжков с T-11. Результаты тестов были признаны позитивными.

Стоит напомнить, что американские парашютные

системы «T-11» официально были допущены к эксплуатации в ДШВ ВС Украины

в 2019 году и неоднократно приобретались для нужд украинской армии.

Также известно, что работы по дооборудованию

отечественного Ан-26 под данные парашютные системы обошлось оборонному бюджету

в сумму 2,8 миллиона гривен.

Недавно Диалог.UAинформировал

читателей о том, как ВСУ подняли в воздух ударные Ми-24П в тандеме с UH-60 Black

Hawk армии США.

Также мы писали, когда Укроборонпром

и Мотор Сич подпишут контракт на продажу двух Ан-140.

По материалам: Диалог