В Украине прошли успешные испытания самолета «Ан-26», переоборудованного под американские парашюты
Военно-транспортный самолет получил дополнительное оборудование для использования американских парашютных систем «T-11».
Испытательная бригада Государственного
научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружений и
воинской техники (ГНИИ ИС ВВТ), исполняя совместное с ГП «Антонов» решение о
проведении работ по адаптации одного из самолетов ВСУ для десантирования при
помощи парашютных систем «T-11», провела контрольные летные испытания
транспортника «Ан-26» с адаптированным оборудованием для десантирования личного
состава американскими парашютами.
Об этом ГНИИ ИС ВВТ сообщила на своей страничке в
Facebook.
Как сообщается в посте для проверки возможности
проведения десантирования личного состава парашютными системами производства
американской компании Airborne Systems North на
адаптированном к ним самолете, во время летной части контрольных испытаний
сначала было проведено более полусотни сбросов манекенов.
После проверки безопасности парашютисты-испытатели
ГНИИ ИС ВВТ совместно со специалистами Десантно-штурмовых войск (ДШВ) ВСУ выполнили
145 прыжков с T-11. Результаты тестов были признаны позитивными.
Стоит напомнить, что американские парашютные
системы «T-11» официально были допущены к эксплуатации в ДШВ ВС Украины
в 2019 году и неоднократно приобретались для нужд украинской армии.
Также известно, что работы по дооборудованию
отечественного Ан-26 под данные парашютные системы обошлось оборонному бюджету
в сумму 2,8 миллиона гривен.
Недавно Диалог.UAинформировал
читателей о том, как ВСУ подняли в воздух ударные Ми-24П в тандеме с UH-60 Black
Hawk армии США.
Также мы писали, когда Укроборонпром
и Мотор Сич подпишут контракт на продажу двух Ан-140.
По материалам: Диалог