В Эквадоре при разборках заключенных в тюрьме погибли 24 человека (видео)

В тюрьме провинции Гуаяс на западе Эквадора произошли столкновения между заключенными. В ходе стычки с применением холодного и огнестрельного оружия погибли по меньшей мере 24 человека, еще 42 ранены. Об этом сообщил глава полиции Гуаяса Фаусто Буенано.

Причиной разборок между сидельцами стал конфликт между бандами "Лос-Лобос" и "Лос-Хонерос". В ходе столкновения члены банды устраивали перестрелки, поножовщину и даже взрывы, сообщает Associated Press. Власти брали тюрьму штурмом, задействовав спецназ и военных.

CONTROL PENITENCIARIO🚔🚨@PoliciaEcuador realiza registros minuciosos en los pabellones 1, 2, 3 y 4, como acciones de control al interior del CPL #Guayas.

👉Al momento los demás pabellones se encuentran siendo intervenidos por las unidades tácticas.

En desarrollo… pic.twitter.com/UrVmDK2ywy

— Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 28, 2021

Пока полицейские и военные блок за блоком брали под контроль тюрьму, оттесняя вооруженных бандитов, под ее стенами собралась толпа из родственников заключенных.

Массовые столкновения между заключенными в эквадорских тюрьмах происходят регулярно. В феврале этого года в ходе восстания сразу в трех тюрьмах погибли 79 заключенных. В июле еще 22 заключенных погибли при восстании в тюрьме Литорал и президент Эквадора Гильермо Лассо объявил режим чрезвычайной ситуации в пенитенциарной системе.

Как сообщали "Подробности", в августе в колонии строгого режима в самопровозглашенной "ДНР" в ходе разборок заключенных убили трое граждан Украины, осужденных за тяжкие преступления. Среди них — призера чемпионата мира по дзюдо.

По материалам: Подробности