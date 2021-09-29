Сильная метель накрыла север Исландии

Сильный циклон вовторник, 28сентября, обрушил метели иснежные бури насеверо-запад Исландии, сообщает The Watchers.

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Поданным Исландского метеорологического бюро (IMO), сегодня заметать будет северные изападные части страны. Скорость ветра может достигать 90км/ч, сильно снизится видимость. Ожидается, что плохая погода сохранится досреды, 29сентября.

Людям нерекомендуется путешествовать, пока действует предупреждение опогоде.

Из-за неблагоприятных погодных условий вомногих частях страны находятся наготове спасательные команды.

Спасатели уже были задействованы вСеверной Исландии иЗападных фьордах 27сентября после того, как многие автомобили застряли вснегу. Сообщалось оповреждении имущества из-за сильного ветра.

©Sigmundur Sigurgeirsson

По материалам: Gismeteo