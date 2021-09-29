Общество

Около 6 тысяч школ еще не достигли нужного уровня COVID-вакцинации — Ляшко

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Около 6 тысяч школ еще не достигли нужного уровня COVID-вакцинации - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, сколько украинских школ не вакцинировали хотя бы 80% своих работников. Эти школы не могут работать офлайн в "желтой" зоне карантина.

"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6 тысяч учреждений среднего образования в Украине еще не достигли показателей прививки своих работников от COVID, рекомендованных правительством", — сказал глава Минздрава.

Ляшко отметил, что более 900 школ уже привили 100% своих сотрудников хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса.

"Соответственно, получив полный курс вакцины, они завершат полный курс вакцинации и смогут работать даже в случае введения "красного" уровня эпидопасности", — пояснил он.

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава. 

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 минут ago
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