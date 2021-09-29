Ляшко рассказал, почему медиков не обязали вакцинироваться

Министерство здравоохранения Украины не включило медицинских работников в перечень профессий, для которых обязательна вакцинация, поскольку среди них уже более чем 80% привитых.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на встрече с журналистами.

"Во-вторых, есть вопрос доступности к медицинской помощи. Если в больнице два реаниматолога и оба не будут вакцинированы, а следовательно – отстранены от работы, кто окажет медицинскую помощь? В данном случае отстранение может привести к ограничению доступа к медицинской помощи", — заявил он.

При этом министр добавил, что в будущем для медиков может рассматриваться условие об обязательной вакцинации.

Читайте также, украинцам предложили принять участие в испытаниях лекарств от коронавирусной инфекции на территории страны. В настоящее время на территории страны проводится 31 подобное исследование, их перечень можно найти на специальном сайте Государственного экспертного центра Минздрава.

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По материалам: Подробности