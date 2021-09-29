Компания «Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных фюзеляжей для вертолетов «МСБ-8»
Производство составляющих корпуса и хвостовой балки для отечественных вертолетов «МСБ-2 Надия» и «МСБ-8» планируют развернуть на мощностях ХГАПП.
В настоящий момент на ГП «Харьковское
государственное авиационное производственное предприятие» (ХГАПП), которое
является подразделением в составе госкорпорации «Укроборонпром», изучают
документацию для производства составляющих корпусов вертолетов.
Такую информацию ресурсу kh.depo.ua
сообщил Александр Кривоконь – генеральный директор ХГАПП.
«Мы работаем относительно МСБ-8 и МСБ-2. Мы
обязаны сделать всю документацию относительно оснастки фюзеляжа этих вертолетов
и их хвостовой балки», – заявил в своем выступлении на праздновании 95-летия
Харьковского авиационного завода (ныне – ХГАПП) Александр Кривоконь.
Стоит также отметить, что ранее сообщалось лишь о
начале работ по производству фюзеляжа для вертолета «МСБ-2 Надия».
Эту информацию подтверждали и глава ХГАПП, и генеральный директор АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.
А вот о начале работ по производству фюзеляжей
для транспортных МСБ-8 (отечественная версия советского транспортного вертолета
«Ми-8») информации не было, хотя глава запорожского частного предприятия и
рассказывал о таких планах.
«Фюзеляж мы начинаем строить в Харькове для
вертолета со взлетной массой в 4,5 т, то есть это средний вертолет, но мы
готовимся и к производству среднетяжелого вертолета на 13 тонн, а далее будет и
на 15 тонн. У нас в Украине есть собственная научная и производственная база», –
сообщил в начале июля этого года в интервью изданию «Укринформ» Вячеслав
Богуслаев.
Ранее Диалог.UAписал
о том, что контракт Укроборонпрома и «Мотор Сич» на продажу двух Ан-140 может
быть подписан уже на следующей неделе.
Также мы рассказывали о более чем 3
тысячах позиций комплектующих российского производства, которые до сих пор не
замещены в Укроборонпроме.
По материалам: Диалог