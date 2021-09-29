Компания «Мотор Сич» приступила к изготовлению собственных фюзеляжей для вертолетов «МСБ-8»

​Производство составляющих корпуса и хвостовой балки для отечественных вертолетов «МСБ-2 Надия» и «МСБ-8» планируют развернуть на мощностях ХГАПП.

В настоящий момент на ГП «Харьковское

государственное авиационное производственное предприятие» (ХГАПП), которое

является подразделением в составе госкорпорации «Укроборонпром», изучают

документацию для производства составляющих корпусов вертолетов.

Такую информацию ресурсу kh.depo.ua

сообщил Александр Кривоконь – генеральный директор ХГАПП.

«Мы работаем относительно МСБ-8 и МСБ-2. Мы

обязаны сделать всю документацию относительно оснастки фюзеляжа этих вертолетов

и их хвостовой балки», – заявил в своем выступлении на праздновании 95-летия

Харьковского авиационного завода (ныне – ХГАПП) Александр Кривоконь.

Стоит также отметить, что ранее сообщалось лишь о

начале работ по производству фюзеляжа для вертолета «МСБ-2 Надия».

Эту информацию подтверждали и глава ХГАПП, и генеральный директор АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

А вот о начале работ по производству фюзеляжей

для транспортных МСБ-8 (отечественная версия советского транспортного вертолета

«Ми-8») информации не было, хотя глава запорожского частного предприятия и

рассказывал о таких планах.

«Фюзеляж мы начинаем строить в Харькове для

вертолета со взлетной массой в 4,5 т, то есть это средний вертолет, но мы

готовимся и к производству среднетяжелого вертолета на 13 тонн, а далее будет и

на 15 тонн. У нас в Украине есть собственная научная и производственная база», –

сообщил в начале июля этого года в интервью изданию «Укринформ» Вячеслав

Богуслаев.

Ранее Диалог.UAписал

о том, что контракт Укроборонпрома и «Мотор Сич» на продажу двух Ан-140 может

быть подписан уже на следующей неделе.

Также мы рассказывали о более чем 3

тысячах позиций комплектующих российского производства, которые до сих пор не

замещены в Укроборонпроме.

По материалам: Диалог