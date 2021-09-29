Качественнейший снимок полярного сияния на Земле из космоса показали в Сети

Опубликован один из лучших снимков полярного сияния, сделанного из космоса.

Одну из

качественнейших фотографий полярного свечения на нашей планете сделал французский

космонавт ЕКС Томас Песке из космоса, пребывая на борту МКС. Этот кадр он

распространил в своемTwitter, пишет Диалог.UA.

При этом

автор оригинального снимка указал, что сияние полярное получилось особенным

из-за собственной яркости. В то же время полная луна осветила темную сторону

Земли аналогично дневному освещению.

На необычном

кадре наша планета покрыта облаками со свечением ярко-зеленого цвета в

атмосфере. Вверху эти линии на границе преломления имеют красный оттенок.

Надо

сказать, что член экипажа и Франции не пояснил, над каким именно полушарием –

северным или южным – заснял это уникальное природное явление.

Надо

отметить, что полярное сияние, оно же «Аврора» или «Пазори»,

– это свечение верхней частей атмосфер планет, владеющих магнитосферой,

вследствие их взаимодействия с электрозарядом солнечного ветра.

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По материалам: Диалог