Гороскоп на 29 сентября для каждого знака зодиака
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На среду, 29 сентября, астрологи составили гороскоп для каждого знака зодиака. О том, что ждет представителей зодиакального круга пишет "1001 гороскоп".
Овен
Пришло время заняться делами, которые вы давно откладывали.
Телец
Поглощайте как можно больше информации. В будущем она вам пригодится.
Близнецы
Вам повезет в рабочих вопросах. Уделите им максимально много времени.
Рак
Звезды рекомендуют вам отпустить прошлое и начать жизнь с чистого листа.
Лев
Вы с легкостью сможете решить все свои вопросы.
Дева
Обратите внимание на свое финансовое положение, и помните, что копейка рубль бережет.
Весы
Судьба будет к вам как никогда благосклонна и подарит вам новые возможности.
Скорпион
Приготовьтесь к тому, что судьба может преподнести вам какой-то жизненный урок.
Стрелец
Постарайтесь не провоцировать конфликты с окружающими.
Козерог
Астрологи уверены, что у вас достаточно мотивации для рывка в любой сфере вашей жизнедеятельности.
Водолей
Вы сможете организовать что-то очень приятное и для себя, и для своих близких.
Рыбы
У вас могут завязаться новые знакомства.
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По материалам: Подробности