«Боевая ночь», – массированный удар армии РФ по ВСУ под Первомайском попал на видео

Массированный удар армии РФ по ВСУ около оккупированного Первомайска сняли на видео украинские журналисты.

Под оккупированным Первомайском гибридная армия РФ ночью нанесла удар по позиции ВСУ.

Кадры показали в сюжете украинского телеканала ICTV, передает Диалог.UA.

Участок под Первомайском, где службу несет 24-я ОМБр им. короля Даниила, на днях подвергся массированному удару. Россияне били по украинским военным из разных видов вооружения.

Прекратить огневую активность оккупантов заставила только «ответка» в виде пулеметной очереди ВСУ.

«Сегодня не тихо», — заявил журналистам один из военных.

Стоит отметить, что ударам ВС РФ предшествовал пролет сразу двух российских беспилотников. Уже через 10 минут начался обстрел.

«Они БПЛА используют именно для того, чтобы выявить цель, передать координаты, зафиксировать и уничтожить», — объяснил боец ООС.

Взрывная волна от российских ударов была такая мощная, что серьезные повреждения получила позиция ВСУ. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Военные отметили, что в темное время суток они особо бдительно следят за действиями врага.

«С приходом ночи на фронте все может поменяться в один момент», — говорится в сюжете.

Часто украинские позицию пытаются «проведать» российские диверсанты.

«Пару дней назад было, засекли… Две точки ползали», — рассказал боец ООС.

Ранее Диалог.UA сообщал, что на Донбассе ВСУ перехватили вражеский беспилотник, шпионивший на позициях сил ООС.

Мы также писали, что ВСУ через ОБСЕ предупредили наемников на Донбассе, как будут наказывать их за обстрелы.

По материалам: Диалог