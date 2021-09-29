Армия РФ наращивает боевую подготовку на Донбассе с привлечением гражданских – разведка Минобороны

Российская армия активизировалась на оккупированном Донбассе, привлекая к боевой подготовке гражданское население.

Оккупационное военное командование РФ усилило интенсивность боевой подготовки своих группировок на оккупированном Донбассе.

Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины, передает Диалог.UA.

«На этой неделе противник начал масштабные мобилизационные командно-штабные учения», — сообщила разведка.

Она отметила, что к маневрам оккупанты привлекают гражданское население — так называемых «резервистов».

Так, по данным ГУР, россияне планируют два этапа сборов «резервистов». Первый, подготовительный, проходит на данный момент — с 21 по 25 сентября.

Второй этап — зачетный. Он состоится с 4 по 8 октября.

Наемников и гражданских под руководством российских инструкторов интенсивно обучают работе с артиллерией, танками, основам разведки, инженерно-саперному делу, проведению диверсий и прочему.

Стоит отметить, что к учениям оккупанты намерены привлечь в нынешнем году тысячи гражданских. Судя по сообщениям из ОРДЛО, мужчин принудительно заставляют в них участвовать, в том числе под угрозой увольнений.

Ранее Диалог.UA сообщал, что армия РФ накрыла огнем село в «ЛНР» во время учений. Снаряды взрывались у школы и детсада.

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По материалам: Диалог