Общество
29 сентября в Украине – без существенных осадков
Всреду, 29сентября, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, существенных осадков непредвидится. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-13м/с.
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Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +5…+9 °С, днем температура воздуха составит +11…+14 °С.
Назападе температура воздуха составит +5…+12°С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+19 °С.
Ввосточной части ночью ожидается +6…+8 °С, днем температура воздуха поднимется до+12…+13 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +8…+10 °С, днем воздух прогреется до+13…+16 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo