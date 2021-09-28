Общество

29 сентября в Украине – без существенных осадков

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Всреду, 29сентября, вУкраине прогнозируется облачная погода спрояснениями, существенных осадков непредвидится. Ветер юго-восточный, северо-восточный, 4-13м/с.

29 сентября в Украине – без существенных осадков

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +5…+9 °С, днем температура воздуха составит +11…+14 °С.

Назападе температура воздуха составит +5…+12°С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +13…+19 °С.

Ввосточной части ночью ожидается +6…+8 °С, днем температура воздуха поднимется до+12…+13 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +8…+10 °С, днем воздух прогреется до+13…+16 °С.

29 сентября в Украине – без существенных осадков

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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