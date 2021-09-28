29 сентября в Украине – без существенных осадков

Погода в октябре: когда в Украину придут заморозки

Погода в Киеве 28 сентября: днем до +14 °С

Четыре области Украины соответствуют «оранжевой» зоне карантина

Внезапное наводнение на филиппинском водопаде: 1 человек погиб, 2 пропали без вести

В Украине вдвое выросло число зараженных COVID за сутки

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От наводнений в центральной части Китая пострадали 300 тысяч человек

МОЗ требует отстранять главврачей за подделку свидетельств о вакцинации

В Киеве ограничат работу метро: что случилось