Общество

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 27 сентября утром сгустится туман

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27сентября утром назападе Украины местами ожидается туман, видимость снизится до200-500м (первый уровень опасности, «желтый»). Обэтом сообщает Львовский региональный центр погидрометеорологии.

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 27 сентября утром сгустится туман

©pixabay.com

Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.

«Желтое» предупреждение: на западе Украины 27 сентября утром сгустится туман

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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