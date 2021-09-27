Общество
«Желтое» предупреждение: на западе Украины 27 сентября утром сгустится туман
27сентября утром назападе Украины местами ожидается туман, видимость снизится до200-500м (первый уровень опасности, «желтый»). Обэтом сообщает Львовский региональный центр погидрометеорологии.
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Специалисты рекомендуют водителям вовремя управления автомобилем втумане придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить ихсовместно сближним светом; держать безопасную дистанцию сдругими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров надороге.
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По материалам: Gismeteo