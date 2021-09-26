Общество

Землю накроет мощная геомагнитная буря 26 сентября

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Землю накроет мощная геомагнитная буря 26 сентября

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) заявляет про две сильные вспышки М-класса на Солнце несколько дней назад. В связи с этим, 26 сентября днем на Землю обрушится геомагнитный шторм — он будет не сильным. Об этом пишет Weatherboy.

Так, буря будет слабой, в переделах G1 или G2. Вероятность геомагнитной активности — 30%, а вероятность "небольшого шторма" — 40%.
 
"Однако ожидаются некоторые удары, в том числе электрифицированное отображение северного сияния в северных широтах", — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки излучают радиацию, а также нагревают атмосферу планеты, создают помехи в работе GPS. 

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По материалам: Подробности

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