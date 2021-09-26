Воздвижение Креста Господня 2021: приметы и что нельзя делать 27 сентября

Праздник Воздвижения Креста Господня 2021 отмечается 27 сентября. Праздник Воздвижения имеет несколько строгих запретов и правил. Многие из них — просто суеверия, а некоторые соблюдаются и в наши дни.

История праздника связана с событиями IV века, когда был найден крест, на котором распяли Христа. Рядом с местом его казни на Голгофе обнаружили сразу три креста, но только один из них обладал чудодейственной силой и исцелил тяжелобольную женщину.

С давних времен люди верили, что в праздник Воздвижения крест способен вылечить недуги, защитить от бед и злых сил. Поэтому вокруг домов совершали крестный ход, рисовали кресты на дверях и стенах, клали деревянные крестики в сараи к животным.

Что нельзя делать на Воздвижение Креста Господня 2021

Начинать новые дела на Воздвижение нельзя — они обречены на провал и принесут только убытки.

На Воздвижение не стоит идти в лес. Примета гласит, что в праздник змеи становятся очень злыми и ужалят каждого, кто их потревожит.

На Воздвижение нельзя оставлять дверь в дом или подвал открытой. Это правило также связано со змеями. Считается, что в этот день они готовятся к спячке и ищут укромное место.

Праздник нужно провести в мире и согласии. Ругаться и выяснять отношения на Воздвижение запрещено.



Приметы на Воздвижение Креста Господня

Несмотря на запрет праздника о начале новых дел, на Воздвижение можно затеять генеральную уборку. По примете, чистота в жилище задобрит домового и он будет защищать дом от сглаза и беды.

На Воздвижение осень полностью вступает в свои права, а птицы улетают в теплые края. В народе подметили, что если 27 сентября журавли летят высоко — осень будет теплой и сухой.

Ясную осеннюю погоду предвещает и красный ореол вокруг Луны в праздничную ночь.

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По материалам: Подробности